BSOD di Windows 10 blocca aerei, banche e TV

Su migliaia di computer in tutto il mondo è apparso il famigerato BSOD (Blue Screen of Death) di Windows 10. Il problema ha interessato banche, emittenti televisive e compagnie aeree. La colpa non è tuttavia di Microsoft, ma di un bug introdotto con il recente aggiornamento di Falcon Sensor, un tool di sicurezza sviluppato da CrowdStrike. Si è verificata anche un’interruzione dei servizi di Microsoft 365, ma i due incidenti non sono collegati.

BSOD su migliaia di PC nel mondo

Le prime segnalazioni sono arrivate dall’Australia, dal Giappone e dall’India. L’aeroporto di Melbourne ha confermato problemi con la procedura di check-in. Sistemi bloccati anche per banche e supermercati. La compagnia aerea indiana IndiGo ha iniziato a consegnare carte di imbarco scritte a mano. Sky News ha interrotto le trasmissioni nel Regno Unito. Una società ferroviaria ha comunicato che potrebbero esserci cancellazioni dei treni.

L’aeroporto Schonefeld a Berlino ha informato i passeggeri che ci sono ritardi a causa di problemi tecnici. La FAA (Federal Aviation Administration) degli Stati Uniti ha comunicato che i voli di United Airlines, Delta Air Lines e American Airlines sono sospesi. Ryanair ha interrotto le prenotazioni e il check-in può essere fatto solo in aeroporto.

Non si tratta di un attacco informatico globale, ma il BSOD di Windows 10 è stato causato da un aggiornamento di Falcon Sensor, un agente che blocca gli attacchi monitorando le attività sospette. CrowdStrike ha confermato il problema.