Ryanair down: cosa sta succedendo?

Gravi problemi per i servizi online di Ryanair: è tutto fermo. Come sempre, in questi casi, la fotografia in tempo reale della situazione è quella restituita dal portale Downdetector. Le prime segnalazioni sono comparse intorno alle 08:00 di questa mattina, proseguendo nelle ore successive.

Il down di Ryanair del 19 luglio 2024: gli aggiornamenti

I disagi si riflettono sia sui viaggiatori sia su chi opera nelle agenzie, come abbiamo avuto modo di verificare. Ad esempio, ci sono difficoltà nell’effettuare il check-in, ma non solo.

In un post su X, il profilo ufficiale di Ryanair ha confermato il problema, attribuendolo al malfunzionamento di una realtà di terze parti (maggiori dettagli più avanti nell’articolo), dunque al di fuori del suo controllo. Per questo, consiglia di arrivare in aeroporto con largo anticipo.

Attualmente, stiamo riscontrando problemi sulla rete a causa di un’interruzione IT globale di terze parti, che è fuori dal nostro controllo. Consigliamo a tutti i passeggeri di arrivare in aeroporto almeno tre ore prima dell’orario di partenza previsto.

Il check-in, se non ancora effettuato, può essere eseguito direttamente allo scalo.

Se devi partire oggi e non hai ancora effettuato il check-in per il tuo volo, puoi farlo in aeroporto. Ci scusiamo sinceramente per eventuali disagi causati in seguito a questa interruzione IT globale di terze parti.

Questo è invece il messaggio mostrato dal sito italiano di Ryanair, che conferma l’interruzione anche delle prenotazioni.

Stiamo attualmente riscontrando interruzioni su tutta la rete a causa di un’interruzione globale nei sistemi informatici di terze parti, che è completamente fuori dal nostro controllo. La prenotazione e il check-in non sono attualmente disponibili. Se devi viaggiare oggi (19 luglio) e non hai ancora effettuato il check-in per il tuo volo, puoi farlo in aeroporto.

CrowdStrike Falcon Sensor è la causa di tutto

Ryanair attribuisce la responsabilità di quanto sta accadendo a una realtà di terze parti. Di chi si tratta? È CrowdStrike (e non Microsoft, come molti stanno riportando), che ha accidentalmente introdotto un bug con il recente aggiornamento di Falcon Sensor. Per tutti gli aggiornamenti rimaniamo all’articolo dedicato.

Il problema, che interessa anche banche, reti ferroviarie ed emittenti televisive, porta alla comparsa della Blue Screen of Death di Windows 10 e non a un attacco come sostenuto da alcune fonti.

… articolo in aggiornamento