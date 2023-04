Microsoft Surface Laptop Go 2: risparmio di oltre 100€ su Amazon

Siete alla ricerca di un laptop di altissima qualità studiato appositamente per essere facilmente trasportabile e utilizzabile per qualsiasi attività? Siete nel posto giusto perché oggi vi parliamo del Microsoft Surface Laptop Go 2 che su Amazon scende al prezzo di 749 euro invece di 879 euro. Più di 100 euro di risparmio per un dispositivo dall’alta qualità garantita dal colosso Microsoft.

Microsoft Surface Laptop Go 2: il portatile ideale per ogni uso

Si tratta di un portatile leggero e robusto dotato anche di touchscreen PixelSense da 12,4 pollici, Windows 11 e un peso piuma di appena 1.112 grammi. Il cuore pulsante è il prestante processore Intel Core i5 di undicesima generazione che permette di lavorare, giocare, guardare contenuti ed eseguire le applicazioni di uso quotidiano senza alcun rischio rallentamento o appesantimento. Presente anche una comodissima fotocamera HD migliorata per le vostre videochiamate di lavoro o di svago e i microfoni Studio integrati per ottenere suoni intensi per la musica o qualsiasi altro contenuto video e audio. Lunga autonomia fino a 13,5 ore con batteria dotata anche di ricarica rapida che permette di raggiungere l’80% di carica in poco più di un’ora.

Presenti poi 8 GB di RAM e visto che la velocità e lo spazio non devono essere un problema, questa configurazione vi offre anche 256 GB di memoria su SSD. Sicurezza a portata di mano grazie anche al pulsante di alimentazione con impronta digitale con Windows Hello e accesso con un solo tocco. Cosa fate, non ne approfittate? Collegatevi immediatamente su Amazon per acquistare il vostro Microsoft Surface Laptop Go 2 a soli 749 euro. Le spedizioni sono rapide e gratuite in tutta Italia con i servizi Prime e non sottovalutate la possibilità di acquistarlo a rate con Cofidis.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.