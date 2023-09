Microsoft Surface Laptop Go 2: SCONTO imperdibile su Amazon

Se stai cercando un laptop che unisca la leggerezza e la portabilità a prestazioni eccezionali, il Microsoft Surface Laptop Go 2 è ciò che fa per te. E ora, con uno sconto del 20% su Amazon, è il momento perfetto per aggiornare il tuo dispositivo e goderti tutte le sue straordinarie caratteristiche. Approfitta di questa promozione e acquistalo al prezzo vantaggioso di soli 699,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis presente su Amazon.

Microsoft Surface Laptop Go 2: le scorte a disposizione sono limitate

Una delle prime cose che noterai sul Microsoft Surface Laptop Go 2 è il suo design elegante e compatto. Con un peso minimo di soli 1.112 grammi, è ideale per chi è sempre in movimento. La sua straordinaria durata della batteria, fino a 13,5 ore, ti permette di lavorare, giocare e guardare contenuti per tutta la giornata senza preoccuparti di doverlo ricaricare frequentemente. E con la funzione di Ricarica rapida, puoi ottenere fino all’80% di carica in poco più di un’ora, quindi sarai sempre pronto per qualsiasi cosa.

La chiave del successo del Microsoft Surface Laptop Go 2 è il suo processore Intel Core di undicesima generazione. Questa potente CPU ti permette di gestire senza problemi le tue applicazioni quotidiane, sia che tu stia lavorando su documenti importanti, giocando ai tuoi giochi preferiti o godendoti le tue serie TV preferite. Sarai impressionato dalla velocità e dalla reattività di questo laptop.

La migliorata fotocamera HD e i microfoni Studio integrati ti faranno apparire al meglio durante le videochiamate, offrendo una qualità audio e video superiore. Questo è particolarmente importante in un’epoca in cui le videochiamate sono diventate uno strumento di comunicazione essenziale.

La sicurezza è una priorità per Microsoft, e il Surface Laptop Go 2 non fa eccezione. Il pulsante di alimentazione tramite impronta digitale con Windows Hello ti offre un accesso sicuro e veloce al tuo laptop, mentre su alcuni modelli è disponibile anche l’accesso con un solo tocco. Inoltre, la tastiera di dimensioni standard e l’ampio trackpad di precisione rendono la digitazione comoda e precisa.

In sintesi, il Microsoft Surface Laptop Go 2 è una scelta eccellente per chi cerca un laptop leggero, potente e versatile. E con lo sconto del 20% su Amazon, è un’opportunità da non perdere. Non lasciartelo sfuggire e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 699,00 euro. Non perdere altro tempo, questa offerta può finire da un momento all’altro.

