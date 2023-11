Microsoft Surface Laptop Go 2: SUPER sconto del 17% su Amazon

Se stai cercando un laptop leggero, potente e versatile, non cercare oltre. Il Microsoft Surface Laptop Go 2 è la risposta alle tue esigenze informatiche quotidiane e ora è disponibile con un irresistibile sconto del 17% su Amazon. Approfitta di questa offerta limitata e acquistalo al prezzo speciale di soli 649,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate a tasso zero. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Microsoft Surface Laptop Go 2: le scorte a disposizione sono limitate

Il Surface Laptop Go 2 è un portatile incredibilmente leggero e portatile, progettato per adattarsi al tuo stile di vita dinamico. Con il suo touchscreen PixelSense™ da 12,4 pollici e il sistema operativo Windows 11, puoi lavorare, giocare, guardare film ed eseguire le tue app preferite con facilità. Il suo peso minimo di soli 1.112 grammi lo rende l’ideale compagno di viaggio, consentendoti di portarlo ovunque tu vada.

Alimentato dal potente processore Intel Core i5 di undicesima generazione, questo laptop offre prestazioni straordinarie. E se sei un appassionato di videochiamate, sarai entusiasta della fotocamera HD migliorata e dei microfoni Studio integrati, che ti faranno sentire e apparire al meglio durante le tue conversazioni online.

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Surface Laptop Go 2 è la sua lunga autonomia della batteria, che raggiunge fino a 13,5 ore. Inoltre, con la funzione di Ricarica rapida, puoi ottenere l’80% di carica in poco più di un’ora, garantendo che il tuo laptop sia sempre pronto all’uso quando ne hai bisogno.

La sicurezza è una priorità, e il Surface Laptop Go 2 offre soluzioni avanzate come il pulsante di alimentazione tramite impronta digitale con Windows Hello e l’accesso con un solo tocco su alcuni modelli. Puoi sentirsi tranquillo sapendo che i tuoi dati sono al sicuro.

Non dimentichiamoci della tastiera di dimensioni standard e del trackpad di precisione, che ti consentono di digitare in modo confortevole e navigare senza sforzo attraverso le tue attività quotidiane.

Questa offerta speciale su Amazon è una fantastica opportunità per portare a casa il Microsoft Surface Laptop Go 2 e migliorare la tua esperienza informatica. Non perdere tempo, approfitta di questo sconto del 17% e scopri il potenziale illimitato di questo straordinario laptop, al prezzo speciale di soli 649,00 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono davvero poche.

