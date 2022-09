Microsoft Surface Laptop Go: occhio allo sconto, risparmi 250€ su Amazon

Occasione imperdibile su Amazon per portarsi a casa Microsoft Surface Laptop Go: il portatile, leggero e veloce, lo paghi solo 399 euro grazie ad uno sconto di 250 applicato sul prezzo di listino.

Compatibile con Prime, se sei abbonato e lo acquisti adesso hai la spedizione gratuita ed immediata e potrai riceverlo a casa tua già nella giornata di domani.

Microsoft Surface Laptop Go: un PC portatile leggero e adatto ad ogni esigenza

Il Surface Laptop Go è un piccolo PC portatile pensato per la produttività in mobilità: il display touchscreen ha una diagonale da 12,45 pollici, alimentato da un processore Intel Core i5-1035G1. Con 4GB di RAM e 64GB di memoria interna è veloce e scattante, aiutandoti nel lavoro e nello studio.

Compatibile con Windows 11, che puoi installare tramite apposito aggiornamento gratuito, il laptop si contraddistingue anche per una tastiera elegante con dimensioni classiche e un trackpad ampio e preciso. Il peso complessivo supera appena il chilogrammo, nonostante una batteria potente che ti garantisce fino a 13 ore di autonomia.

Per la connettività, hai anche una porta USB, una porta USB di tipo C, jack per le cuffie e un lettore di schede microSD. Realizzato in materiale solido, ha un aspetto robusto ed elegante, con cornici ultrasottili che fanno risaltare la brillantezza dello schermo.

Tutto questo può essere tuo al minimo storico assoluto su Amazon: solo 399 euro rispetto ai 649 solitamente richiesti da listino. Una piccola spesa per rivoluzionare la tua produttività.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione.