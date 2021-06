Microsoft Surface Laptop Go: un compromesso eccellente (-170€)

Microsoft Surface Laptop Go torna in promozione su Amazon a soli 649,90€. Il ribasso del 21% corrisponde a uno sconto effettivo di 169,10€ che rende l'acquisto più conveniente.

Le spedizioni sono rapide e gratuite, inoltre può essere acquistato anche a rate.

Un dispositivo perfetto per gli studenti: Microsoft Surface Laptop Go

Semplice ed elegante come la serie top di gamma di Microsoft, il Surface Laptop Go è un dispositivo perfetto per chi ha necessità di un computer che garantisca prestazioni ottimali.

Ideale per gli studenti o per coloro che non ricercano delle prestazioni troppo elevate, questo laptop monta uno schermo Pixelsense touchscreen da 12,45 pollici. Le cornici hanno un buon rapporto schermo-corpo e amplificano quella che è l'esperienza complessiva.

Il processore integrato al suo interno è un Intel Core i5 che viene affiancato da 8 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione. Grazie a queste caratteristiche l'utilizzo è dinamico e fluido senza mai cadere in rallentamenti.

Degna di nota è soprattutto la tastiera che consente una digitazione rapida e confortevole. È dotata sia dei tasti funzione F1-F12 che di scorciatoie per avere sempre tutto a portata di dito. Inoltre, da non sottovalutare, la presenza di un lettore d'impronte integrato che garantisce sicurezza e privacy elevate.

Per ultima, ma non per importanza, è da sottolineare la presenza di una batteria di alta qualità che vanta un'autonomia di circa 13 ore di utilizzo. Quest'ultima viene affiancata dalla ricarica rapida che in appena un'ora rigenera l'80% della batteria.

Microsoft Surface Laptop Go è disponibile su Amazon a soli 649,90€ in colorazione Platino. Acquistalo oggi e ricevilo in 48 ore se possiedi una sottoscrizione Prime. In alternativa le consegne sono comunque gratuite ma operate in circa una settimana. Il prodotto è acquistabile anche a rate mediante il programma CreditLine di Confidis.