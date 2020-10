Microsoft Surface Mobile Mouse a poco più di 30 euro su Amazon

In questo finale di Prime Day vi riportiamo un’offerta su un oggetto di uso comune, ma indispensabile per chiunque utilizzi il PC: il mouse. Non si tratta però di un mouse tradizionale, ma del Surface Mobile Mouse oggi proposto ad un prezzo molto conveniente.

Microsoft Surface Mobile Mouse: le caratteristiche

Il Surface Mobile Mouse ricorda molto nelle forme il Magic Mouse di Apple. Si tratta di un dispositivo altrettanto valido, soprattutto per quello che concerne la precisione del tracciamento. Rispetto alla controparte non ritroviamo la superficie touch, tuttavia parliamo di un prodotto estremamente più economico. Il vantaggio principale del mouse di casa Microsoft è la connessione Bluetooth.

Questo permette al mouse di funzionare senza alcun dongle esterno su qualsiasi dispositivo che integri un modulo Bluetooth. Si tratta quindi di un abbinamento ideale per smartphone, tablet e soprattutto ultrabook. Questi ultimi infatti in favore delle dimensioni tendono a ridurre, anche in modo drastico, la quantità di porte disponibili direttamente sul dispositivo. Avere quindi un mouse che non richieda la connessione di un ulteriore periferica per funzionare senza fili rappresenta sicuramente un vantaggio.

Oggi Amazon propone il Microsoft Surface Mobile Mouse nella sua variante nera a soli 31,95 euro.