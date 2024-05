Microsoft Surface Pro 9 con Intel i5 e 8/256GB scontato di ben 350€ su Amazon

Siete sul piede di guerra alla ricerca di un compagno d’avventura digitale che vi segua ovunque, che sia un alleato nello studio, nel divertimento o nel combattimento contro le email di lavoro? Beh, affilate le armi perché il Microsoft Surface Pro 9 è pronto a scendere in campo e a farvi vivere un’epica avventura digitale! E non è tutto: su Amazon, il regno degli sconti, questo guerriero hi-tech è pronto a svelare il suo segreto migliore, abbattendo il suo prezzo da 1.329 euro a soli 979 euro. Un crollo epico del 26%, che vi fa risparmiare ben 350 euro, rendendo questo affare il tesoro più ambito di tutto il regno digitale!

Microsoft Surface Pro 9: il guerriero del digitale

Questo eroe digitale unisce la flessibilità con la potenza e l’autonomia, tutto racchiuso in un dispositivo ultramobile. Con il cuore pulsante di un processore Intel Core i5 di dodicesima generazione e una grande autonomia che dura fino a 15.5 ore, questo guerriero è pronto a sfidare qualsiasi avversario. Il suo sguardo affilato è catturato da un display da 13 pollici edge-to-edge FullHD che sembra sporgersi oltre il confine del possibile, mentre la sua pratica tastiera-cover aggiunge un tocco di magia per aumentare la produttività.

Con il fulmineo potere delle porte Thunderbolt 4, è il compagno ideale per qualsiasi missione digitale. E con uno schermo che scorre come il vento, grazie a una frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz, è pronto a incantare e stupire.

La versione in saldo è equipaggiata con 8GB di RAM e 256GB di SSD per custodire i tesori digitali più preziosi. Dal punto di vista grafico spicca la scheda grafica Intel Iris Xe graphics per rendere ogni immagine vivida e reale, e il leggendario sistema operativo Windows 11 come guida per traghettarvi attraverso le terre digitali. E con la velocità della luce delle consegne Amazon Prime e la possibilità di pagare a rate grazie alla magia di Cofidis, il vostro viaggio verso l’epicità digitale non è mai stato così facile: non fatevi scappare questa incredibile promozione!