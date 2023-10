Microsoft Surface Pro 9 in SUPER OFFERTA su Amazon (-297€)

Microsoft Surface Pro 9 è un dispositivo davvero versatile ed eccezionale che oggi puoi portarti a casa con un fantastico sconto vicino ai 300 euro: il prezzo infatti è di 1032 euro contro i 1329 richiesti di listino. E puoi anche pagarlo in comode rate scegliendo Cofidis al momento del pagamento.

Microsoft Surface Pro 9 in offerta: le caratteristiche

Dotato del processore Intel Core di 12a generazione e della grafica Intel Iris Xe, questo dispositivo cambierà il modo in cui vivi la produttività, i giochi e lo streaming. La velocità e l’efficienza di questa nuova generazione di processori ti lasceranno a bocca aperta, permettendoti di fare di più in meno tempo.

Nessuno vuole dover ricaricare il proprio laptop ogni poche ore, e con il Surface Pro 9 non dovrai farlo. Grazie alla sua incredibile autonomia, puoi lavorare, giocare e guardare film fino a 15,5 ore prima di dover collegarlo nuovamente. Questa autonomia eccezionale ti darà la libertà di portare il tuo Surface Pro 9 ovunque tu desideri, senza la preoccupazione di rimanere a corto di batteria.

Il Surface Pro 9 è estremamente flessibile grazie al suo sostegno integrato, che ti consente di regolare l’angolazione del dispositivo in modo da ottenere la visuale perfetta. Che tu stia scrivendo, disegnando o guardando un film, il Surface Pro 9 si adatterà alle tue esigenze.

Con il suo touchscreen PixelSense da 13 pollici edge-to-edge, il Surface Pro 9 è progettato per la penna digitale e viene fornito con Windows 11 preinstallato. Questo significa che puoi disegnare, scrivere e interagire con il tuo laptop in modi che non avresti mai pensato possibili. L’esperienza visiva è semplicemente incredibile.

Se utilizzi la penna digitale Surface Slim Pen 2, sarai felice di scoprire che il Surface Pro 9 include un comodo scomparto per riporre e ricaricare la penna, che è integrato nella Tastiera Signature per Surface Pro (venduta separatamente). Questo ti permette di tenere tutto ciò di cui hai bisogno a portata di mano.

Con porte Thunderbolt 4, il Surface Pro 9 offre infine una connettività ottimale per una produttività desktop completa e per giocare in modalità locale. Con la flessibilità delle porte Thunderbolt 4, puoi collegare monitor, dispositivi esterni e tanto altro con facilità.

Il Microsoft Surface Pro 9 è una pietra miliare nell’evoluzione dei laptop e ora puoi averlo a un prezzo incredibilmente ridotto su Amazon. Questa è un’opportunità unica per portare il futuro nelle tue mani, sia che tu sia un professionista, uno studente o un appassionato di tecnologia.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.