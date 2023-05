Microsoft Surface Pro 9: la versione top di gamma scontata di oltre 400€

Ci sono dispositivi che solo dicendo il loro nome non avrebbero nemmeno bisogno di presentazioni. Tra questi spicca il Microsoft Surface Pro 9, nonché uno dei tablet più amati dal pubblico hi-tech. Oggi questo splendido device lo trovate con un’incredibile promozione su Amazon: il suo prezzo, infatti, scende da 1.889 euro a ben 1.424 euro grazie a una doppia promozione. Infatti il prezzo di listino lo trovate scontato del 21%, ma al checkout potrete godere di un ulteriore sconto di 74,94 euro. Il prezzo finale è il più basso di sempre per questa versione!

Microsoft Surface Pro 9: caratteristiche principali

Surface Pro 9 offre la flessibilità di un tablet e le prestazioni e l’autonomia di un portatile per affrontare ogni giornata, tutto in un unico dispositivo ultramobile. Il device, di grande eleganza e qualità, garantisce prestazioni eccezionali con il processore Intel Core i7 di dodicesima generazione e un’autonomia massima di 15.5 ore. Presenta poi un display da 13 pollici edge-to-edge con la possibilità di abbinare la pratica tastiera-cover per incrementare la produttività. C’è anche il supporto alla Surface Pen 2 e include porte Thunderbolt 4 per la massima produttività. Lo schermo, infine, garantisce grande fluidità e naturalezza grazie alla frequenza di aggiornamento dinamica fino a 120 Hz.

La versione in grande sconto è quella top di gamma con 16GB RAM, 256GB SSD di memoria di storage, Iris Xe graphics come scheda grafica e Windows 11. Il suo prezzo, quindi, scende da 1.329 euro a ben 949 euro con un risparmio di oltre 380 euro. Consegne rapide e gratuite con il servizio Amazon Prime e possibilità di pagarlo a rate con il servizio Cofidis.

