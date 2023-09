Microsoft Surface Pro 9: MEGA sconto di oltre 350 euro

Se sei alla ricerca di un dispositivo versatile, potente e altamente personalizzabile, non cercare oltre: il Microsoft Surface Pro 9 è ciò di cui hai bisogno. E oggi è ancora più irresistibile grazie al mega sconto del 21% su Amazon. Scopri perché questo dispositivo è una scelta intelligente per soddisfare le tue esigenze di lavoro e di svago. Approfitta subito di questa occasione e acquistalo al prezzo speciale di soli 1.499,00 euro. Inoltre se vuoi, puoi pagarlo in comode rate anche se non possiedi una busta paga. Ciò è possibile se selezioni come metodo di pagamento in fase di check-out, il servizio di finanziamento Cofidis.

Microsoft Surface Pro 9: un affare da prendere al volo

Una delle caratteristiche più sorprendenti del Microsoft Surface Pro 9è il touchscreen PixelSense da 13 pollici. Con gesti facili e una risoluzione mozzafiato, ti immergerai in un’esperienza visiva straordinaria. Sia che tu stia lavorando su documenti, guardando film o navigando sul web, il Surface Pro 9 ti offre una qualità visiva impeccabile.

La versatilità è alla base del design del Microsoft Surface Pro 9. Grazie al sostegno regolabile integrato, puoi configurarlo ovunque: sul tuo tavolo da lavoro, sul tuo letto o persino in viaggio. Questo dispositivo è progettato per adattarsi alle tue esigenze, ovunque tu ti trovi.

Per una produttività immediata in stile laptop, la Tastiera Signature per Surface Pro è un accessorio essenziale. E con la possibilità di contenere e ricaricare la penna Surface Slim Pen 2, avrai tutti gli strumenti necessari a portata di mano per creare, scrivere e lavorare in modo efficiente.

Parlando della penna Surface Slim Pen 2, questa è un’opzione incredibile per firma, disegno o esplorazione. La sua precisione e sensibilità alla pressione ti consentono di esprimere la tua creatività in modo naturale e senza sforzo.

Il Microsoft Surface Pro 9 offre anche la possibilità di personalizzare la tua esperienza. Con una gamma di colori intensi, tra cui Zaffiro e Foresta, e una serie di accessori adatti alle tue esigenze, puoi creare un dispositivo che rifletta il tuo stile e le tue esigenze.

Ma non è solo una questione di stile. Il Microsoft Surface Pro 9 garantisce anche prestazioni eccezionali grazie ai processori Intel Core di dodicesima generazione su alcune configurazioni. Questo significa che potrai gestire facilmente compiti intensivi come l’editing video e le applicazioni professionali, mentre l’autonomia massima di 15.5 ore ti permetterà di lavorare senza preoccupazioni per tutta la giornata.

In conclusione, il Microsoft Surface Pro 9 è una scelta intelligente per coloro che cercano un dispositivo potente e altamente personalizzabile. E con il 21% di sconto su Amazon, è il momento ideale per fare questo investimento. Non lasciarti sfuggire questa offerta e acquistalo subito al prezzo ridicolo di soli 1.499,00 euro. Affrettati, le scorte a disposizione sono quasi finite.

