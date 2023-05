Microsoft Surface Pro 9: risparmia fino a 470 euro

Non è un dispositivo Windows 11 come tutti gli altri: Surface Pro 9 è ideato direttamente da Microsoft, per offrire un’esperienza da top di gamma assoluto sotto ogni aspetto, ottimizzata grazie a una perfetta integrazione tra il comparto hardware e quello software. Oggi può essere tuo approfittando di un risparmio fino a 470 euro sul prezzo di listino, acquistandolo direttamente dallo store ufficiale.

Surface Pro 9: con 470 euro di sconto è un affare

A livello di specifiche tecniche, si può contare su processore Intel Core di dodicesima generazione (i5-1235U, i7-1255U) oppure sull’unità SQ 3 progettata internamente dal gruppo di Redmond, con GPU integrate, da 8 a 32 GB di RAM, SSD da 128 GB a 1 TB per l’archiviazione dei dati, moduli per la connettività Wi-Fi 6E e Bluetooth 5.1, porte USB-C (anche con Thunderbolt 4) e batteria da 47,7 Wh per un’autonomia elevata. L’interazione avviene attraverso il display touchscreen PixelSense da 13 pollici con risoluzione 2880×1920 pixel. Per tutti gli altri dettagli è possibile consultare la scheda del prodotto.

Altro punto di forza, il design 2-in-1 che lo caratterizza. Surface Pro 9 unisce la versatilità di un tablet alla comodità di un notebook se abbinato a una tastiera, potendo così risultare la scelta giusta sia in mobilità sia in ufficio e quando si lavora da casa. Con un peso che parte da 879 grammi e un telaio ultra-sottile, portarlo con sé non sarà mai un problema.

Grazie alla promozione in corso su Microsoft Store, oggi si ha la possibilità di acquistarlo approfittando di uno sconto fino a 470 euro rispetto al listino. Ognuno scelga la configurazione più adatta a soddisfare le proprie esigenze, anche a livello di estetica, con le finiture Zaffiro, Foresta, Platino e Grafite. C’è l’opzione 5G per l’accesso a Internet da ovunque, attraverso i network mobile di ultima generazione.

