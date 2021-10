Microsoft Surface Pro X scontato di più di 500€ su Amazon!

Uno dei migliori computer portatili 2-in-1 è senza ombra di dubbio il Microsoft Surface Pro X. Estetica all'avanguardia, facilità d'uso e hardware di alto livello, lo rendono un assoluto campione di questo segmento di mercato. Oggi lo potete trovare in offerta su Amazon ad un prezzo al di sotto di ben 529,51 euro rispetto al costo di listino.

Microsoft Surface Pro X a meno di 1000€ su Amazon

Il Microsoft Surface Pro X è dedicato a coloro i quali hanno uno stile di vita molto movimentato per lavoro o studio. Grazie ad uno spessore di appena 7.3 mm e un peso di 772 g è sempre a portata di mano e facilmente trasportabile in borsa o zaino. La batteria non vi abbandonerà praticamente mai sul più bello grazie ad un'autonomia di oltre 13 ore e alla ricarica rapida che consente di raggiungere l'80 percento di carica in poco meno di un'ora. Non avrete neanche il rischio di restare isolati dal mondo digitale e potrete sempre restare in contatto con la connettività ultraveloce LTE Advance Pro.

Per quanto riguarda la scheda tecnica, la prima cosa che salta all'occhio è il display touch screen da 13 pollici PixelSense praticamente edge-to-edge, con le esclusive proporzioni 3:2 di Surface che offre la più ampia area di lavoro possibile con una risoluzione 2880 x 1920 pixel, con una densità di pixel pari a 267 PPI e una luminosità pari a 450 nit. Internamente troviamo 8 GB RAM LPDDR4x, 256 GB di spazio di archiviazione tramite SSD PCIe NVMe facilmente sostituibile e ampliabile e un processore Microsoft SQ1, che è poco dissimile da uno Snapdragon 8cx potenziato a 3 Ghz.

Per quanto riguarda la connettività completa troviamo due porte USB Type-C, lo slot per la nano SIM, la tradizionale porta Surface Connect, Wireless 802.11ax e Bluetooth 5.0. Tra le chicche principali, invece, sono presenti l'accoppiata fotocamera da 5 megapixel e sensori infrarossi per l’autenticazione biometrica e un pannello che riconosce fino 4.096 livelli di pressione e persino i diversi gradi d’inclinazione della penna per un uso professionale di altissimo livello. L'offerta in questione, ovvero di 969,49 euro, è senza la comoda tastiera. Se voleste aggiungerla dovreste spendere circa 100 euro in più (1.067,48 euro).