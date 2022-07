Microsoft Teams: collaborazione con Excel Live

Microsoft ha annunciato diverse novità per Teams durante l’evento Inspire. La più interessante è quella che permette di collaborare in tempo reale con Excel Live nel corso di una riunione. L’azienda di Redmond ha inoltre svelato le funzionalità che consentono ai partecipanti di scrivere sui contenuti condivisi e di inviare brevi video nella chat.

Microsoft Teams: novità per il lavoro ibrido

Durante la conferenza Build 2022 di maggio è stata annunciata la funzionalità Live Share che consente agli sviluppatori di integrare app esterne all’interno di Microsoft Teams, in modo da offrire un’esperienza interattiva. Grazie a Live Share è ora possibile la collaborazione in tempo reale con Excel Live (disponibile in anteprima pubblica a fine agosto).

In precedenza, i partecipanti alla riunione potevano solo vedere le modifiche apportate al foglio di lavoro condiviso dal proprietario. Scegliendo un foglio di lavoro nella sezione Excel Live tra le opzioni di condivisione dei contenuti, tutti i partecipanti potranno lavorare insieme sul file Excel, senza avere il software sul computer. Excel Live supporta anche Sheet View, la funzionalità che permette al singolo partecipante di creare viste personalizzate tramite filtri.

La seconda novità si chiama Collaborative Annotations. Tutti i partecipanti alla riunione possono scrivere o disegnare sul contenuto condiviso, utilizzando gli strumenti offerti dall’app Microsoft Whiteboard. L’interazione è effimera, quindi testo, disegni e altro non verranno salvati al termine del meeting.

Infine, Microsoft Teams consente di utilizzare i Video Clip nelle chat. È possibile registrare brevi video (massimo un minuto) da pubblicare nelle conversazioni. Si tratta di una soluzione perfetta per le comunicazioni asincrone tra colleghi di lavoro che si trovano in paesi con differenti fusi orari.

