Microsoft Teams: nuove funzionalità di Copilot

Microsoft ha annunciato l’arrivo di nuove funzionalità di intelligenza artificiale generativa per Teams che sfruttano Copilot. L’assistente personale può semplificare l’esecuzione di molti compiti, come la trascrizione dei meeting o la scrittura dei messaggi. Le novità si aggiungono a quelle già disponibili per migliorare la produttività.

Nuove funzionalità di Copilot

Copilot può essere già utilizzato per generare riassunti dei meeting. Entro il mese di maggio permetterà di ottenere informazioni più complete combinando le trascrizioni (quello che i partecipanti hanno detto) con le conversazioni (quello che i partecipanti hanno scritto).

Entro il mese di aprile, gli utenti potranno invece sfruttare l’assistente per migliorare la scrittura dei messaggi nelle chat. Sarà possibile riscrivere una bozza in base ad un prompt personalizzato. In futuro, Copilot potrà generare un nuovo messaggio in base al contesto della conversazione.

Dal mese di giugno sarà infine disponibile la funzionalità Intelligence Call Recap per Team Premium che genera un riassunto delle telefonate (VoIP e PSTN).

Microsoft ha annunciato anche novità per i meeting ibridi. La funzionalità IntelliFrame per i dispositivi Teams Rooms effettua lo switch automatico delle videocamere (installate nella stanza o quelle dei notebook), in modo da scegliere la migliore inquadratura che permette ai partecipanti da remoto di vedere le persone nella stanza. Sarà accessibile nei prossimi mesi.