Microsoft Teams registrerà la voce durante le riunioni da aprile

Da aprile, Microsoft Teams inizierà a chiedere agli utenti di registrare il proprio profilo vocale semplicemente parlando durante una riunione. Basta partecipare a una call, Teams propone di registrare la voce, e il profilo si crea mentre si parla.

Teams registra la voce durante le call per l’IA di Copilot

Si chiama “express voice enrollment” ed è il modo in cui Microsoft vuole aumentare massicciamente l’adozione delle funzionalità audio basate sull’AI su Teams. Fino a oggi, creare un profilo vocale richiedeva un processo manuale che la maggior parte degli utenti ignorava o rimandava all’infinito. Con la nuova modalità, il prompt appare durante la riunione, è sufficiente accettare, e la voce viene registrata mentre si parla normalmente.

L’aggiornamento sarà attivato di default per tutte le aziende che usano la versione enterprise del servizio, esclusi i profili educational. Quindi, scuole e università non riceveranno l’update automaticamente.

A cosa serve il profilo vocale

Una volta registrato il profilo, si sbloccano funzionalità audio avanzate che senza riconoscimento vocale non possono funzionare. L’isolamento vocale filtra il rumore di fondo basandosi sulla propria voce specifica, non un filtro generico, ma uno calibrato su di voi.

Con il riconoscimento individuale il sistema analizza la voce e la associa a un profilo preciso. Anche se tutti usano lo stesso microfono, può distinguere i partecipanti e indicare correttamente chi ha detto cosa. In questo modo, le trascrizioni in tempo reale diventano più accurate. Inoltre, Microsoft 365 Copilot può generare riassunti e insight automatici più precisi.

Sono tutte funzionalità che esistevano già, ma che senza un profilo vocale funzionavano male o non funzionavano affatto. Con la registrazione passiva il problema è risolto alla radice.

Tempistiche e gestione per gli admin

Il lancio era originariamente previsto per marzo, ma è stato spostato ad aprile, con la disponibilità generale entro fine mese.

Gli amministratori IT possono gestire la funzionalità tramite il parametro PassiveVoiceEnroll nei cmdlet PowerShell csTeamsAIPolicy. Se l’organizzazione aveva già disabilitato le policy di registrazione vocale, nulla cambia, l’impostazione precedente resta valida. Chi vuole disattivare la registrazione passiva prima del roll out può farlo modificando il parametro prima di inizio aprile.

Microsoft consiglia agli admin di verificare la csTeamsAIPolicy, valutare se la registrazione passiva è compatibile con i propri framework di compliance, e aggiornare la documentazione interna per spiegare il nuovo flusso di registrazione. I dettagli tecnici sono disponibili nel Microsoft 365 Admin Center sotto l’ID messaggio MC1197146.