Microsoft 365 Copilot, le novità per PowerPoint, Outlook e Teams

Mentre su Windows 11 l’entusiasmo per l’AI sembra raffreddarsi, sul fronte Microsoft 365 Copilot il pedale resta sull’acceleratore. Quindici milioni di licenze a pagamento nell’ultimo trimestre, e Microsoft vuole di più. Molto di più. La roadmap appena aggiornata è un catalogo di funzioni in arrivo che puntano tutte nella stessa direzione, rendere Copilot così integrato nel lavoro quotidiano da farlo sembrare indispensabile.

Microsoft 365 Copilot: tutte le novità in arrivo nel 2026

La novità più sostanziosa riguarda la Modalità Agente di Copilot in PowerPoint, che sta per trasformarsi in qualcosa di decisamente più ambizioso. Tra aprile e giugno 2026, durante la creazione di una presentazione, sarà possibile fare riferimento a librerie SharePoint, cartelle OneDrive, immagini, pagine web, email, riunioni e chat di Teams, oltre al contenuto di altre presentazioni PowerPoint. In pratica, Copilot potrà pescare da qualsiasi angolo dell’infrastruttura aziendale per costruire le slide.

Per chi passa le giornate a confezionare presentazioni potrebbe essere una manna dal cielo. Già a marzo, sempre in Modalità Agente, arriveranno le bozze “rifinite” delle slide di sintesi, quelle Executive Summary che i manager adorano, e la possibilità di creare intere presentazioni attraverso il livello di intelligenza Work IQ.

Cercare i colleghi come si cerca su Google

Un altro aggiornamento in arrivo già questo mese riguarda la ricerca delle persone su Copilot. Una vista a carosello permetterà di trovare e identificare profili all’interno dell’azienda in base a settore, competenza o dipartimento.

Copilot legge le email del Pentagono

La funzione più delicata arriva a marzo ed è riservata ai clienti del Government Community Cloud, GCC High e al Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti. La chat di Copilot in Outlook potrà analizzare ed elaborare l’intera casella di posta, il calendario e i dati aziendali integrati di enti governativi e militari.

Microsoft assicura di aver implementato rigidi sistemi di sicurezza per questa funzione, il minimo sindacale quando un’AI mette le mani nelle email del Dipartimento della Difesa. C’è da augurarsi che quei sistemi di sicurezza siano davvero a prova di tutto, perché il margine di errore qui non è un PowerPoint venuto male, ma qualcosa di molto più serio.