Stufi di Copilot? Questo tool elimina l'AI da Windows 11

L’intelligenza artificiale sta colonizzando ogni angolo di Windows 11 come un’edera invasiva: Copilot in Esplora File, funzioni AI nelle impostazioni di accessibilità, suggerimenti automatici che nessuno ha chiesto, e una generale sensazione di perdita di controllo sul proprio computer.

Certo, alcune di queste integrazioni hanno senso, migliorare l’accessibilità è oggettivamente positivo. Ma il resto? Il resto è quello che viene chiamato “AI slop“, spazzatura algoritmica che riempie gli spazi vuoti senza che nessuno l’abbia richiesta. E siccome Microsoft non sembra intenzionata a fermarsi, qualcuno ha deciso di fare qualcosa per porvi rimedio. Si chiama Winslop, e il nome non è casuale.

Come rimuovere Copilot e le funzioni AI da Windows 11 con Winslop

Winslop è opera dello stesso sviluppatore che ha creato FlyOOBE, un tool già piuttosto popolare per personalizzare Windows 11 quando Microsoft impedisce di farlo da solo. Si basa sullo script “Remove Windows AI” rilasciato di recente, ma lo migliora con una serie di funzionalità extra che vanno ben oltre la rimozione di Copilot.

È un’app nativa che non si limita a disattivare le funzioni AI, ma permette di riprendere il controllo su comportamenti del sistema, app preinstallate, impostazioni predefinite che cambiano da sole, e policy di sistema che sembrano esistere solo per rendere la vita più complicata. Lo sviluppatore assicura che continuerà ad aggiungere roba man mano che Microsoft continua a ficcare l’AI dove non serve.

L’interfaccia di Winslop non vincerà certo premi di design, ma è funzionale, e l’elenco delle opzioni è impressionante:

Rimozione di Copilot e altre integrazioni AI . Tutto quello che Microsoft ha infilato negli ultimi mesi pensando che fosse una buona idea;

. Tutto quello che Microsoft ha infilato negli ultimi mesi pensando che fosse una buona idea; Gaming ottimizzazioni per i giocatori;

Disabilitazione del tracciamento e degli annunci pubblicitari;

Regolazione delle funzioni di Microsoft Edge che Microsoft costringe a tenere installato anche se non si usano.

C’è persino un’opzione per annullare tutte le modifiche e tornare allo stato originale, nel caso si cambi idea, ma probabilmente non succederà. Winslop è disponibile gratuitamente su GitHub.

Il CEO di Microsoft difende l’invasione dell’AI

Il CEO di Microsoft ha recentemente dichiarato che la gente dovrebbe smettere di usare il termine “AI slop“. Si, ti piacerebbe… Il fatto che il capo dell’azienda senta il bisogno di difendere pubblicamente l’AI da accuse di essere “spazzatura” la dice lunga su quanto questa percezione sia diffusa. Non è una piccola minoranza di utenti scontenti, è abbastanza gente da costringere il CEO a prendere posizione.

E nel frattempo, gli utenti di Windows 11 si ritrovano a dover scaricare tool di terze parti solo per rendere il loro sistema operativo meno fastidioso. Non per aggiungere funzionalità, per toglierle.

Il problema non è l’AI, è l’approccio

Nessuno sta dicendo che l’intelligenza artificiale sia sbagliata di per sé. Quando migliora l’accessibilità, quando aiuta davvero qualcuno a usare meglio il computer, quando risolve problemi reali invece di crearne di nuovi, l’AI è fantastica.

Microsoft occasionalmente fa qualche concessione agli utenti, ma la direzione generale è cristallina: sempre più AI, sempre meno controllo, sempre meno possibilità di dire “no, grazie“. Winslop esiste perché troppa gente ha detto “basta” e nessuno a Redmond ha voluto sentire ragioni. È il sintomo di un problema più grande: un’azienda che sviluppa software per soddisfare obiettivi aziendali invece che per rispondere ai bisogni degli utenti.

E finché questa tendenza continuerà, tool come Winslop diventeranno sempre più rilevanti. Non perché gli utenti vogliano complicarsi la vita scaricando software di terze parti, ma perché preferiscono farlo piuttosto che vivere in un sistema operativo che tratta il loro computer come una piattaforma pubblicitaria per l’ultima ossessione tecnologica di turno.