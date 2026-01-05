Windows 11, FlyOOBE 2.4 permette di rimuovere l'AI Copilot

Ci sono quasi 2,5 milioni di persone che hanno scaricato FlyOOBE da GitHub. Quasi due milioni e mezzo di utenti Windows desiderano un sistema operativo che non sia pieno di roba che non hanno chiesto, non vogliono e non useranno mai.

FlyOOBE è uno degli strumenti di “debloating” più popolari per Windows 11. E la nuova versione 2.4 appena rilasciata è particolarmente interessante perché migliora sensibilmente la capacità di rilevare e rimuovere le componenti legate all’intelligenza artificiale. O come le chiama ironicamente lo sviluppatore: “Slopilot“.

È un gioco di parole che combina “slop” (robaccia, spazzatura) e “Copilot”, il nome che Microsoft ha dato al suo assistente AI integrato in Windows 11.

FlyOOBE 2.4: l’aggiornamento che ripulisce Windows dall’AI

Le note di rilascio della versione 2.4 chiariscono che l’obiettivo non è fare una crociata contro l’intelligenza artificiale. L’AI non è necessariamente negativa, dice lo sviluppatore. Il problema si pone quando non si ha scelta. Quando è presente in ogni angolo del sistema operativo.

FlyOOBE offre ora una funzione di pulizia profonda tramite uno script chiamato RemoveWindowsAI. Per chi vuole un PC completamente “pulito” dall’intelligenza artificiale, questo script fa esattamente quello che promette. Lo sviluppatore ha pure risposto a una recente dichiarazione di Satya Nadella, il CEO di Microsoft, che aveva detto: Dobbiamo andare oltre le discussioni tra ‘robaccia’ (slop) e sofisticatezza…

La risposta: D’accordo, ma gli utenti meritano ancora di poter scegliere! Slopilot non è anti-AI, è pro-scelta dell’utente.

La sua dichiarazione rende bene la frustrazione di milioni di utenti Windows. Non è che l’intelligenza artificiale sia il male assoluto. È che Microsoft costringe ad averla, la integra profondamente nel sistema, e poi quando qualcuno osa suggerire che forse gli utenti dovrebbero poter scegliere, il CEO parla di andare oltre le discussioni.

Cosa c’è di nuovo oltre a Slopilot

La versione 2.4 include una serie di miglioramenti che rendono FlyOOBE più preciso e completo:

Rilevamento browser migliorato durante l’OOBE, l’Out Of Box Experience, quella fase di configurazione iniziale quando si accende per la prima volta Windows e il sistema bombarda con domande, richieste di account Microsoft e tentativi di convincere a usare Edge. FlyOOBE ora identifica meglio i browser installati durante questa fase, permettendo di bypassare più facilmente la pressione per usare il browser di Microsoft.

Il motore delle estensioni è stato aggiornato per una copertura più ampia e accurata. FlyOOBE usa un sistema di estensioni che permette di aggiungere funzionalità extra al tool base, e questo aggiornamento espande cosa può fare e quanto bene lo fa.

La ricerca globale è stata ampliata e perfezionata. Quando si ha uno strumento che permette di modificare centinaia di impostazioni di Windows, una buona funzione di ricerca diventa essenziale. La versione 2.4 rende più facile trovare esattamente l’opzione che si sta cercando senza dover navigare attraverso menu infiniti.

La personalizzazione è migliorata, in particolare il rilevamento dei temi nella sezione dedicata.

Ci sono anche ottimizzazioni del core.

Dove scaricarlo

FlyOOBE esiste perché c’è una domanda. Non è un tool di nicchia usato da quattro smanettoni paranoici sulla privacy. È disponibile esclusivamente tramite il repository ufficiale su GitHub. Lo sviluppatore sottolinea che questo è l’unico canale sicuro per ottenere l’applicazione, e ha ragione a preoccuparsi.

Strumenti popolari per modificare Windows tendono ad attirare cloni malevoli, versioni modificate che includono malware.