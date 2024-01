Microsoft Teams: trasferire messaggi tra chat con un clic

In questo periodo dell’anno, molte persone sono alla ricerca di modi per migliorare la propria vita, in particolare quella lavorativa. Una delle sfide più comuni è quella di gestire le informazioni che si ricevono e si inviano attraverso le diverse chat di Microsoft Teams, la piattaforma di collaborazione di Microsoft.

Per rendere questo compito più facile e veloce, Microsoft ha lanciato una nuova funzione che permette di trasferire i messaggi da una chat all’altra con un solo clic. In questo modo, si può condividere con i colleghi le informazioni rilevanti, senza perdere tempo a copiare e incollare il testo.

Come funziona la nuova funzione di trasferimento dei messaggi

Per usare la nuova funzione di trasferimento dei messaggi di Teams, basta seguire questi semplici passi:

Selezionare il messaggio che si vuole trasferire e cliccare sul pulsante “Trasferisci” che appare nel menu contestuale.

Scegliere la chat di destinazione, che può essere una chat individuale o di gruppo.

Opzionalmente, aggiungere del testo al messaggio inoltrato per dare più contesto al destinatario.

Cliccare su “Invia” per completare il trasferimento.

Il messaggio trasferito avrà una etichetta che indica la chat di origine e il mittente originale, per facilitare il tracciamento delle informazioni.

Microsoft Teams vs Slack: chi la spunta?

La nuova funzione di Microsoft Teams è molto simile a quella che offre Slack, un’altra popolare piattaforma di comunicazione usata nel mondo professionale. Slack, infatti, permette di inoltrare i messaggi a qualsiasi chat, anche se il messaggio originale è stato inviato in una chat privata. In questo caso, gli utenti possono decidere se condividere le informazioni con i colleghi che non hanno accesso alla chat privata.

Entrambe le funzioni di inoltro dei messaggi sono utili per migliorare la collaborazione e la produttività, ma hanno anche delle differenze. Microsoft Teams offre la possibilità di aggiungere del testo al messaggio inoltrato, mentre Slack no. Slack, invece, offre la possibilità di inoltrare i messaggi a più chat contemporaneamente, mentre Microsoft Teams no.