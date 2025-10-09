Microsoft trasforma OneDrive in gestore di foto con l'AI

Microsoft ha deciso che OneDrive non può più essere solo un posto dove buttare file dimenticati nella speranza di ritrovarli un giorno. All’evento digitale Copilot + OneDrive, l’azienda ha presentato un aggiornamento massiccio che trasforma il servizio cloud in un vero gestore fotografico, con ricordi curati dall’AI, editing integrato e un agente Copilot che trova le foto usando il linguaggio naturale. Praticamente Google Photo, ma con Copilot che fa il curatore invece di lasciare tutto nelle mani dell’algoritmo.

OneDrive si rinnova con funzioni AI per gestire, modificare e riscoprire le foto

La nuova scheda Momenti in OneDrive offre ricordi selezionati automaticamente basandosi sulle foto archiviate nell’account. Include contenuti “In questo giorno” (perché tutti amano farsi ricordare quella vacanza di cinque anni fa), momenti recenti, ricordi condivisi e highlights. Cliccando su un momento si apre una presentazione di foto di quell’occasione specifica, trasformando immagini sparse in una narrazione visiva coerente.

C’è anche Photo Shuffle, una raccolta casuale di foto da OneDrive che aiuta a riscoprire preferiti dimenticati. Gli utenti possono rimescolare per trovare “nuove gemme nascoste”, come se il proprio archivio fotografico fosse una slot machine che ogni tanto regala sorprese nostalgiche invece di jackpot. L’esperienza Momenti funziona sia sul sito web di OneDrive che sull’app mobile.

Editing AI e pulizia automatica delle foto sfocate

Sulle app OneDrive per iOS e Android, Microsoft introduce l’editing fotografico basato su AI che permette di modificare le immagini con nuovi stili e miglioramenti. Una funzione chiamata Photo Stacks raggruppa automaticamente foto sfocate o duplicate, risolvendo il problema di avere dodici versioni quasi identiche della stessa scena perché non si era sicuri quale fosse venuta meglio.

Per gli abbonati Microsoft 365, OneDrive offrirà suggerimenti per la pulizia delle foto, aiutando a mantenere la raccolta libera da immagini sfocate o indesiderate. Utile per chi accumula migliaia di immagini ma non ha mai il tempo o la voglia di fare pulizia manualmente.

Photos Agent

Il vero momento clou dell’evento è stato il nuovo Photos Agent nell’app Microsoft 365 Copilot. Questo agente AI permetterà agli utenti di trovare foto usando linguaggio naturale. Invece di scorrere centinaia di immagini, si può chiedere a Copilot “mostrami i migliori scatti dello scorso fine settimana” e l’AI selezionerà e presenterà le foto più rilevanti.

Photos Agent può anche creare album istantanei basati sulle richieste degli utenti e condividerli con altri. Si vuole un album delle foto della festa di compleanno? Basta chiedere a Copilot e l’AI assemblerà una selezione invece di crearla manualmente. Sarà disponibile nell’esperienza Microsoft 365 Copilot per Windows e Web, ma solo per abbonati Microsoft 365 Premium.

L’app OneDrive Photos unificata che arriva nel 2026

Il prossimo anno Microsoft rilascerà un’esperienza OneDrive Photos unificata su Windows con diverse aggiunte: visualizzazione Galleria, presentazioni basate su AI, possibilità di vedere foto locali dal PC e altro. Un’app che consolida tutto in un’unica interfaccia invece di costringere gli utenti a saltare tra OneDrive web, app mobile e cartelle Windows.

L’app è trapelata, confermando che Microsoft sta effettivamente lavorando a qualcosa di sostanziale invece di limitarsi ad annunci vaghi. Se mantiene le promesse, potrebbe finalmente dare a OneDrive una ragione d’esistere oltre il posto dove Windows salva automaticamente i file senza chiedere permesso…