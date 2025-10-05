 OneDrive: nuova app per Windows 11 in arrivo
OneDrive: nuova app per Windows 11 in arrivo

Microsoft dovrebbe annunciare la nuova app OneDrive per Windows 11 con Copilot integrato durante l'evento organizzato per l'8 ottobre.
Microsoft dovrebbe annunciare la nuova app OneDrive per Windows 11 con Copilot integrato durante l'evento organizzato per l'8 ottobre.
Microsoft rilascerà presto una nuova versione di OneDrive per Windows 11. L’installer è stato scoperto da Zac Bowden (Windows Central) sul server dell’azienda di Redmond. Rispetto alla versione attuale ci sono diverse novità in termini di design e funzionalità. All’avvio viene mostrata la libreria fotografica.

Novità di OneDrive per Windows 11

La nuova versione di OneDrive per Windows 11 è una web app. Microsoft ha usato il Fluent Design con sfumature per barra dei menu e tutti i menu. Come nella versione web accessibile da browser, in alto a sinistra ci sono i pulsanti per passare alla visualizzazione File e Foto (predefinita) o viceversa. L’interfaccia per la gestione dei file è identica alla versione web. Ci sono quindi le cartelle Home, I miei file, Condivisi e Cestino.

Quando viene posizionato il puntatore del mouse su un file viene mostrato il pulsante Copilot (alla destra del nome). Con un clic si apre la barra laterale in cui l’utente può chiedere all’assistente AI di generare un riassunto, creare una FAQ e ottenere altre informazioni senza aprire il file.

OneDrive per Windows 11 (new)

Anche l’interfaccia della modalità Foto è simile al web. Nella parte superiore c’è un pulsante in più (Persone), oltre a Istanti, Raccolta, Album e Preferiti. La sezione Raccolta ha un design differente. Quando viene selezionata un’immagine, nella parte inferiore appare un barra flottante con varie azioni (condivisione, download, aggiunta all’album, eliminazione, inserimento nei preferiti).

È possibile cambiare il layout della raccolta fotografica e la spaziatura tra le immagini. Secondo Zac Bowden, la nuova versione potrebbe essere utile agli utenti che non vogliono gestire file e immagini usando Esplora file e l’app Foto. Quasi certamente verrà annunciata durante l’evento dell’8 ottobre.

Fonte: Windows Central

Pubblicato il 5 ott 2025

