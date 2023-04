Microsoft: trimestrale positiva grazie al cloud

Oggi la CMA del Regno Unito ha bloccato l’acquisizione di Activision. Poche ore prime Microsoft aveva pubblicato i risultati finanziari relativi al terzo trimestre fiscale che evidenziano un aumento delle entrate e dei profitti, grazie soprattutto ai servizi cloud. Come previsto, i dati più negativi sono quelli relativi alle licenze Windows e alla vendita dei dispositivi hardware.

Il cloud salva la trimestrale

Nel terzo trimestre fiscale 2023 sono state registrate entrate per 52,9 miliardi di dollari, ovvero il 7% in più rispetto allo stesso periodo del 2022. I profitti netti ammontano invece a 18,3 miliardi di dollari (+9%). I servizi cloud hanno permesso a Microsoft di limitare le perdite con un incremento del 17% in totale (+27% per Azure). Le entrate della divisione Intelligent Cloud sono 22,1 miliardi di dollari (+16%).

Dati positivi anche dalla divisione Productivity and Business Processes con entrate pari a 17,5 miliardi di dollari (+11%). Le entrate derivanti dalle versioni business di Office 365 sono aumentate del 14%, mentre gli abbonati consumer a Microsoft 365 sono passati da 63,2 a 65,4 milioni in tre mesi. Durante la videoconferenza con gli investitori, il CEO Satya Nadella ha comunicato che Teams ha superato i 300 milioni di utenti attivi mensili (ma il software verrà probabilmente separato dalla suite).

Le brutte notizie arrivano dalla divisione More Personal Computing. Le entrate sono pari a 13,3 milioni di dollari (-9%). Quelle derivanti dalle licenze Windows sono diminuite del 28%, mentre quelle relative ai dispositivi hardware sono diminuite del 30%. In calo del 3% le entrate da servizi e contenuti Xbox. Non ci sono dati sul cloud gaming, ma il blocco dell’acquisizione di Activision non è certamente una buona notizia.