Microsoft e UniCredit insieme per Together4Digital

Microsoft Italia ha annunciato l'avvio di una collaborazione con UniCredit per aiutare le PMI nei percorsi di trasformazione digitale. Il progetto denominato Together4Digital prevede interventi mirati per le aziende, alcuni dei quali inclusi nel Piano Nazionale Transizione 4.0, a sua volta parte del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR).

Together4Digital per supportare le PMI

Al Piano Transizione 4.0, indicato al punto M1C2 del PNRR, sono destinati circa 13,4 miliardi di euro. Prevede agevolazioni fiscali (credito di imposta fino al 50%) per gli investimenti in beni materiali e immateriali connessi alla trasformazione digitale dei processi produttivi. L'obiettivo della partnership tra Microsoft Italia e UniCredit è fornire alle PMI competenze, tecnologia e strumenti per una crescita sostenibile, digitale e finanziaria.

Questi sono i tre principali interventi previsto dal progetto Together4Digital:

Valutazione dell’investimento digitale dal punto di vista finanziario, con analisi dei ritorni per l’impresa in termini di nuovi flussi di casse generati e sostegno finanziario dello stesso

Offerta di percorsi di formazione a cura della Banking Academy di UniCredit realizzati a valle di assessment effettuati dalle imprese su una piattaforma ad hoc di Var Group

Proposta di soluzioni digitali tarate sui bisogni e le caratteristiche delle imprese per supportarne la crescita sostenibile

Luba Manolova, Direttore della Divisione Microsoft 365 di Microsoft Italia, ha dichiarato:

Grazie al PNRR, il nostro paese può tornare a percorrere la strada dell’innovazione e dare nuovo impulso allo sviluppo economico. È arrivato quindi il momento di accelerare sulla digitalizzazione, aiutando le imprese ad adottare nuovi modelli di business per contribuire in modo attivo a una crescita sostenibile. […] La collaborazione con Unicredit darà un contributo concreto proprio in questa direzione.

Questo è invece il commento di Andrea Casini, Responsabile Imprese di UniCredit Italia: