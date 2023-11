Microsoft vuole sapere perché chiudi OneDrive

Microsoft cerca in tutti i modi di convincere gli utenti ad utilizzare i suoi servizi. Da alcuni giorni viene mostrato un sondaggio su OneDrive che impedisce la chiusura rapida dell’app per Windows 11. Un simile sondaggio è apparso a fine ottobre quando viene scaricato Chrome con Edge.

Microsoft vuole una spiegazione

OneDrive è il popolare servizio di cloud storage che permette di effettuare la sincronizzazione e il backup dei file. L’ultima versione dell’app per Windows 11 include una novità piuttosto fastidiosa. Quando l’utente tenta di chiudere l’app dalla barra delle applicazioni viene mostrata una finestra di dialogo con un sondaggio.

La risposta è obbligatoria perché il pulsante di chiusura non è cliccabile. L’utente deve scegliere dall’elenco il motivo per cui vuole chiudere OneDrive, tra cui “Non voglio che OneDrive sia sempre in esecuzione“, “Non so cosa sia OneDrive” e “Non uso OneDrive“. Il sondaggio viene mostrato ad ogni tentativo di chiusura dell’app.

Microsoft usa queste tattiche aggressive per pubblicizzare il suo servizio da alcuni anni. L’azienda di Redmond mostra diversi avvisi in Windows 11, ad esempio in Impostazioni, in Esplora file e nel menu Start, per invitare l’utente ad usare OneDrive. La procedura di chiusura dell’app era già scomoda (è necessario prima mettere in pausa la sincronizzazione), ma ora diventa fastidiosa.

La soluzione drastica è terminare il processo direttamente nel Task Manager (Registro attività) oppure disattivare il servizio con uno dei tool di terze parti, come Ultimate Windows Tweaker.

Un simile sondaggio veniva mostrato a fine ottobre, se l’utente scaricava Google Chrome con Microsoft Edge. Nella barra laterale c’era un elenco di risposte che l’utente doveva scegliere per spiegare perché stava scaricando un altro browser. Fortunatamente il download non veniva bloccato.