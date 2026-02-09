Microsoft Word rimuove Invia a Kindle, l'alternativa gratuita

Ci sono funzioni che nascono, vivono tre anni di esistenza silenziosa nell’angolo più buio di un menu a tendina, e poi scompaiono senza che nessuno se ne accorga. La storia di “Invia a Kindle” su Microsoft Word è esattamente questa, un esperimento che sembrava utile, ma che nella realtà si è rivelato un flop.

Microsoft ha deciso di staccare la spina. A partire da oggi inizia la dismissione graduale, e entro il 9 marzo la funzione sarà completamente sparita da Word per Windows, Mac e Web. Un addio discreto, quasi in punta di piedi.

Addio “Invia a Kindle” da Word: come trasferire documenti ora

Lanciata appena tre anni fa con un certo entusiasmo, “Invia a Kindle” prometteva di rendere fluido il passaggio tra il mondo della produttività e quello della lettura. Si finiva di scrivere un documento su Word, si cliccava un pulsante, e puff, il file appare magicamente sul Kindle.

Il problema è che Amazon aveva già risolto questo “problema” da anni con il suo servizio Send to Kindle. E poi c’è la questione fondamentale, chi diavolo legge documenti Word sul Kindle? L’e-reader di Amazon è nato per divorare romanzi, saggi, eec, non certo per rileggere quella relazione trimestrale sui KPI aziendali o la tesi di laurea…

Microsoft si concentra su altro (finalmente)

Nella comunicazione ufficiale, l’azienda di Redmond ha parlato di volersi concentrarsi sulle funzionalità principali di produttività. In pratica, sta eliminando le cose che nessuno usa per dedicare risorse a cose che potrebbero effettivamente servire. Una scelta sensata, bisogna ammetterlo. Ogni funzione ha un costo in termini di sviluppo, manutenzione, aggiornamenti di sicurezza. Tenere in vita qualcosa che replica un servizio esterno per una manciata di utenti è come annaffiare una pianta finta, uno spreco di energie.

La funzione non è mai arrivata su Word per Android o iOS, il che la dice lunga sulla priorità che Microsoft le attribuiva. Se qualcosa non merita nemmeno di sbarcare su mobile nel 2025, probabilmente non meritava di esistere proprio.

Come inviare documenti al Kindle

Niente panico, chi faceva parte di quella microscopica nicchia di persone che effettivamente usava “Invia a Kindle” da Word, esiste un’alternativa. Anzi, l’alternativa originale. Il sito Send to Kindle di Amazon è semplicissimo da usare. Basta aprirlo nel browser, dopo aver fatto login con il proprio account Amazon e trascinare i file. Fine.

Il servizio supporta tantissimi formati: PDF, TXT, RTF, HTM, HTML, PNG, GIF, JPG, JPEG, BMP ed EPUB. Praticamente tutto tranne i file .exe (e per fortuna, altrimenti qualcuno proverebbe a installare Windows sul Kindle). I formati DOC e DOCX di Word sono ovviamente inclusi, quindi la transizione è indolore.