Midjourney blocca l'accesso a Stability AI

Midjourney ha bloccato l’accesso ai tutti i dipendenti di Stability AI. In base ad un post pubblicato su Discord, l’azienda concorrente avrebbe causato l’interruzione del servizio per 24 ore in seguito all’uso di bot per lo scraping dei dati. Si tratta della stessa attività per la quale entrambe hanno ricevuto diverse denunce.

Furto di dati tra concorrenti?

Il servizio di text-to-image offerto da Midjourney è rimasto offline per circa 24 ore all’inizio del mese. Gli utenti non hanno quindi potuto generare le immagini. In seguito all’indagine, Midjourney ha scoperto che il problema è stato causato da attività simile ad una botnet proveniente da account a pagamento.

I sospettati sono i dipendenti di Stability AI che hanno cercato di effettuare lo scraping di prompt e immagini durante la notte tra sabato 2 e domenica 3 marzo. Per questo motivo, Midjourney ha bloccato l’accesso a tutti i dipendenti di Stability IA a tempo indeterminato.

Rispondendo ad un utente su X, il CEO di Stability AI (Emad Mostaque) ha comunicato che verrà avviata un’indagine interna sull’accaduto. L’attività segnalata da Midjourney non è stata sicuramente autorizzata, in quanto Stable Diffusion 3 supera tutti gli altri modelli. Eventualmente non si è trattato di un attacco DDoS, tra l’altro impossibile da effettuare con due account, come sembra al momento.

Per ironia della sorte, Midjourney accusa Stability AI di scraping, ovvero la stessa attività per la quale entrambe hanno ricevuto diverse denunce per violazione di copyright.