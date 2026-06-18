Midjourney lancia scanner corporeo senza radiazioni

Midjourney, l’azienda famosa per il suo generatore di immagini AI, ha presentato il suo primo prodotto hardware: uno scanner corporeo a ultrasuoni che fa scendere in una piscina d’acqua dorata attraverso un anello di sensori che creano un’immagine 3D. Muscoli, grasso, ossa, organi. In 60 secondi.

Il CEO David Holz dice che la qualità delle immagini punta a essere comparabile alla risonanza magnetica sotto molti aspetti. E vuole installare dieci scanner in una spa a Union Square, San Francisco, con palestra, saune e vasche fredde. L’apertura è in programma prima della fine del 2027.

È un progetto laterale decisamente insolito per un’azienda di immagini AI. Lo stesso Holz ha ammesso che è un po’ diverso dalle foto di gatti.

Come funziona lo scanner di Midjourney

Si sale su una piattaforma, si scende nell’acqua su binari attraverso un anello di migliaia di trasduttori. I sensori inviano onde ultrasoniche attraverso il corpo da ogni angolo, come un delfino che usa l’ecolocalizzazione , secondo la descrizione di Midjourney. Le onde e le loro ripercussioni vengono analizzate con due petaflop di potenza di calcolo per creare immagini 3D dettagliate. La scansione dura circa 60 secondi. Finora circa una dozzina di persone sono state scansionate.

Lo scanner è sviluppato in partnership con Butterfly Network, azienda di tecnologia a ultrasuoni, e usa 40 moduli di imaging Butterfly Ultrasound-on-Chip per sistema.

Cosa c’entra con le immagini AI?

Midjourney ha competenze in AI generativa per le immagini e potenza di calcolo significativa. Lo scanner sfrutta l’intelligenza artificiale per ricostruire immagini tridimensionali a partire dai dati raccolti dagli ultrasuoni. Il legame tra le due attività, tuttavia, non è immediato. È possibile che l’azienda stia semplicemente applicando la propria infrastruttura e il proprio know-how a un settore diverso.

Le applicazioni mediche richiedono l’approvazione FDA. Per ora, Midjourney Medical lavora su “mappe di composizione corporea” che non richiedono lo stesso livello di autorizzazione dell’imaging diagnostico. Holz immagina un futuro in cui scansioni come queste, senza radiazioni, diventino migliori della risonanza magnetica e accessibili quotidianamente.

La “libreria di scansioni” degli utenti potrà essere condivisa con medici e strumenti AI per la salute. Midjourney dice di prendere la privacy dei dati seriamente e che maggiori dettagli sulle policy arriveranno con il lancio.

La spa Midjourney a Union Square avrà dieci scanner, palestra, saune e vasche fredde, uno spazio wellness con scanning corporeo integrato. L’idea di Holz: fare una scansione una volta all’anno o ogni giorno per monitorare come il corpo cambia con la dieta e l’allenamento.