Midjourney: sito web solo per chi ha prodotto 1.000 immagini

Midjourney è un servizio che permette di creare immagini originali e sorprendenti con l’intelligenza artificiale. Fino a poco tempo fa, per usare questo servizio bisognava accedere alla chat di Discord e imparare una serie di comandi. Ora, però, Midjourney ha lanciato una versione alfa del suo sito web, che rende la creazione di immagini molto più semplice e intuitiva.

If you've made >1000 images on Midjourney you can now help us alpha-test our image creation website at https://t.co/YAg9YaYE78. Design and features will rapidly change for a while and as things mature we will expand access. Desktop is the focus for now, but mobile is coming too. pic.twitter.com/MpcBU1ztau — Midjourney (@midjourney) February 8, 2024

Come funziona il sito web di Midjourney

Il sito web di Midjourney offre una maggiore comodità e facilità d’uso rispetto a Discord. Per creare un’immagine, basta scrivere una breve descrizione di ciò che si vuole ottenere nel campo di testo in alto e cliccare sul pulsante “Generate”. L’intelligenza artificiale si occuperà di trasformare le parole in immagini.

Il sito web offre anche la possibilità di personalizzare i parametri delle immagini, come la ratio, lo stile, ecc. Questi parametri sono rappresentati da dei cursori che si possono spostare a piacere, senza dover digitare dei comandi specifici. Inoltre, il sito web mantiene le impostazioni scelte per le immagini successive, a meno che non si vogliano cambiare.

Le novità del sito web di Midjourney

Il sito web di Midjourney è ancora in fase alfa, quindi potrebbe presentare alcuni problemi o limitazioni. Una di queste è che è accessibile solo ai clienti che hanno già generato almeno 1.000 immagini con il servizio. Un’altra è che le immagini create sul sito web non sono visibili su Discord, mentre il contrario è possibile. Questo potrebbe rendere più complicato consultare le proprie opere d’arte da dispositivi mobili, dato che il sito web non è ottimizzato per questi.

Midjourney, però, assicura che il sito web è solo un’aggiunta al servizio e non una sostituzione. Discord rimarrà attivo e supportato per lungo tempo, e sarà ancora il luogo ideale per interagire con la community, partecipare agli eventi, ricevere assistenza, dare feedback e accedere ai server privati. Midjourney invita i suoi utenti a usare entrambe le piattaforme, a seconda delle proprie preferenze e necessità.