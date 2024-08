Midjourney: sito web aperto a tutti, 25 generazioni AI gratis

David Holz, il creatore di Midjourney, ha appena annunciato che la creazione di immagini sul web è ora accessibile a tutti. Questo aggiornamento elimina il requisito di generare un numero minimo di immagini su Discord prima di accedere al generatore di immagini AI sul sito web.

The Midjourney web experience is now open to everyone. We're also temporarily turning on free trials to let you check it out. Have fun! pic.twitter.com/rcmP0UD8PV — Midjourney (@midjourney) August 21, 2024

Non è stato menzionato, ma è probabile che questa mossa faccia parte di una tendenza più ampia: Midjourney si sta gradualmente allontanando dalle sue radici di Discord per passare a un’esperienza web più snella e accessibile.

Inoltre, agli utenti non paganti il sito offre gratuitamente 25 crediti per la generazione di immagini. Per coloro che sono curiosi di sapere come la versione del sito web sia paragonabile all’esperienza di Discord o che vogliono testare le capacità dell’ultimo modello V6.1, questo è sicuramente un buon momento per tuffarsi prima che i server si sovraccarichino.

Accesso a Midjourney tramite l’account Google

Come promemoria: È ancora necessario effettuare l’accesso con il proprio account Discord sul sito web se si desidera avere la cronologia delle immagini create su Discord. È possibile unire gli account Discord e Google nella scheda “Account” se si vuole essere in grado di accedere con entrambi in futuro. I nuovi utenti possono iscriversi utilizzando il login di Google o l’account Discord.

È possibile collegare sia l’account Discord che quello Google e tutte le immagini generate con entrambi gli account saranno sincronizzate nella pagina “Create”.

È particolarmente degno di nota che gli utenti possano ora accedere con i loro account Google. Questo cambiamento significa che i nuovi utenti non devono più creare un account Discord separato solo per accedere al sito web di Midjourney.

Anche in questo caso, ciò potrebbe indicare che Midjourney sta abbandonando la dipendenza da Discord per concentrarsi maggiormente sul miglioramento dell’esperienza web.

Il nuovo nel sito web Alpha di Midjourney

Per chi se lo fosse perso, Midjourney ha introdotto delle nuove funzionalità sul sito web proprio qualche giorno fa.

Sincronizzazione delle stanze: Midjourney sincronizza ora immagini e messaggi tra le stanze sul web e i canali sul server Discord. Ciò significa che i messaggi e le immagini in determinate stanze/canali si riflettono su Discord e viceversa.

Editor di immagini: Gli utenti possono ora modificare le immagini di Midjourney direttamente sul sito web, eliminando la necessità di affidarsi esclusivamente a Discord.

Nella versione Discord, la selezione di una parte dell’immagine può essere frustrante. È necessario utilizzare lo strumento forma o lo strumento lazo. Spesso si ha la sensazione di dover lottare contro l’interfaccia per apportare semplici modifiche. Al contrario, l’editor web del sito web offre il controllo del pennello, che consente di regolare le dimensioni del pennello e di passare facilmente dalla cancellazione al ripristino di parti della selezione. Questo fa sì che l’editor web sia molto più simile a uno strumento professionale.

Inoltre, è ora possibile effettuare uno zoom fino a 10X! È sufficiente ridimensionare l’immagine di input sulla tela di editing e l’AI riempirà le aree vuote. Si tratta di un aggiornamento significativo rispetto alla versione Discord, dove lo zoom massimo è solo 2x.

È arrivato il momento di dire addio alla versione Discord?

Se da un lato molti apprezzeranno sicuramente il passaggio al web, dall’altro alcuni temono che Midjourney possa perdere la sua atmosfera di comunità allontanandosi da Discord. La piattaforma web, pur essendo più curata, potrebbe non replicare appieno il senso di comunità.

Per molti utenti di lunga data, Discord rimane il cuore dell’esperienza Midjourney. Il coinvolgimento della comunità è l’ambito in cui Discord brilla veramente. I vari canali, come Feedback, Showcase e Chat, forniscono un flusso costante di ispirazione e opportunità di collaborazione.