 Migliaia di libri in un unico posto con Kindle: tutti disponibili su Amazon
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Migliaia di libri in un unico posto con Kindle: tutti disponibili su Amazon

Porta sempre con te migliaia di libri sempre disponibili in un unico posto grazie a Kindle: scopri tutti i dispositivi disponibili su Amazon.
Migliaia di libri in un unico posto con Kindle: tutti disponibili su Amazon
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Nuovo Kindle Colorsoft

La luminosità frontale regolabile a luce calda ha un aspetto fantastico in tutte le condizioni di illuminazione. Porta la tua libreria sempre con te, con 16 GB di memoria.

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Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) - Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile - 16 GB

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Kindle Colorsoft Signature Edition

Con la luce frontale a regolazione automatica, puoi leggere comodamente in piena luce solare o al buio di sera. Usufruisci della ricarica wireless e della memoria da 32 GB.

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Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) - Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria - 32 GB

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Kindle Scribe

Il piacere di leggere e scrivere. Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti. Penna premium inclusa.

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Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno

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Kindle Paperwhite

Il Kindle più veloce di sempre, impermeabile e con un’autonomia di 12 settimane.

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Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) - Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane - 16 GB - Senza pubblicità - Nero

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Kindle Paperwhite Signature Edition

Con luce calda a regolazione automatica e ricarica wireless.

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Amazon Kindle (Ultimo modello)

Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido e illuminazione frontale regolabile.

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Amazon Kindle (Ultimo modello) - Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile- 16 GB - Con pubblicità - Verde Matcha

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Pubblicato il 20 mar 2026

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Osvaldo Lasperini
Pubblicato il
20 mar 2026
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