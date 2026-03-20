Migliaia di libri in un unico posto con Kindle: tutti disponibili su Amazon

Porta sempre con te migliaia di libri sempre disponibili in un unico posto e vivi un’esperienza di lettura come su carta grazie a Kindle. Scopri tutti i dispositivi disponibili su Amazon. Scegli il modello che fa per te, adatto alle tue esigenze.
Nuovo Kindle Colorsoft
La luminosità frontale regolabile a luce calda ha un aspetto fantastico in tutte le condizioni di illuminazione. Porta la tua libreria sempre con te, con 16 GB di memoria.
Amazon Kindle Colorsoft (Ultimo modello) – Con schermo a colori e tonalità della luce regolabile – 16 GB
Kindle Colorsoft Signature Edition
Con la luce frontale a regolazione automatica, puoi leggere comodamente in piena luce solare o al buio di sera. Usufruisci della ricarica wireless e della memoria da 32 GB.
Amazon Kindle Colorsoft Signature Edition (Ultimo modello) – Con schermo a colori, luminosità frontale a regolazione automatica, ricarica wireless e lunga durata della batteria – 32 GB
Kindle Scribe
Il piacere di leggere e scrivere. Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti. Penna premium inclusa.
Amazon Kindle Scribe (16 GB) | Schermo ridisegnato con bordi uniformi. Ora puoi scrivere nei libri e nei documenti | Penna premium inclusa | Grigio tungsteno
Kindle Paperwhite
Il Kindle più veloce di sempre, impermeabile e con un’autonomia di 12 settimane.
Amazon Kindle Paperwhite (Ultimo modello) – Il nostro Kindle più veloce di sempre, nuovo schermo antiriflesso, la batteria dura settimane – 16 GB – Senza pubblicità – Nero
Kindle Paperwhite Signature Edition
Con luce calda a regolazione automatica e ricarica wireless.
Amazon Kindle Paperwhite Signature Edition (Ultimo modello) – Il nostro Kindle più veloce con luce frontale a regolazione automatica, ricarica wireless – 32 GB – Nero metallizzato
Amazon Kindle (Ultimo modello)
Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido e illuminazione frontale regolabile.
Amazon Kindle (Ultimo modello) – Il più leggero e compatto, con schermo antiriflesso, cambio pagina più rapido, illuminazione frontale regolabile- 16 GB – Con pubblicità – Verde Matcha