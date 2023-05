Miglior conto per giovani: zero spese e 100 euro di Buono Amazon con Mediolanum

Per gli Under 30 alla ricerca di un nuovo conto per giovani davvero completo e conveniente c’è oggi un’offerta da non perdere: scegliendo SelfyConto di Banca Mediolanum, infatti, è possibile accedere ad un conto corrente a zero spese, senza limitazioni. In più, l’istituto mette a disposizione una promozione di benvenuto davvero ottima.

Impostando l’accredito dello stipendio oppure effettuando almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito (entro 3 mesi dall’apertura del conto) si riceverà un Buono Amazon da 100 euro da utilizzare sullo store per l’acquisto di qualsiasi prodotto. Per richiedere SelfyConto è possibile accedere subito al sito ufficiale di Banca Mediolanum. La promozione è valida fino a fine maggio.

SelfyConto di Banca Mediolanum: ecco perché è il miglior conto per giovani su cui puntare oggi

Con SelfyConto di Banca Mediolanum è possibile accedere ad un conto corrente che, per gli utenti Under 30, rappresenta la migliore proposta disponibile oggi sul mercato bancario. Il conto si caratterizza per:

canone azzerato a tempo indeterminato per tutti i clienti Under 30 (invece di 3,75 euro al mese)

a tempo indeterminato per tutti i clienti Under 30 (invece di 3,75 euro al mese) carta di debito inclusa con possibilità di prelievi gratis in euro

inclusa con possibilità di in euro bonifici gratis

possibilità di richiedere la carta di credito , con plafond di 1.500 euro al mese, al costo di 1 euro al mese

, con plafond di 1.500 euro al mese, al costo di tutte le carte supportano i pagamenti tramite Google Pay, Samsung Pay e Apple Pay

e accesso a servizi aggiuntivi come prodotti assicurativi e SelfyCredit Instant per ottenere un prestito rapidamente

SelfyConto di Banca Mediolanum include, inoltre, un buono Amazon da 100 euro per tutti i nuovi clienti. Basta accreditare lo stipendio sul conto oppure effettuare almeno 1.000 euro di acquisti con carta di debito entro i primi 3 mesi dall’attivazione del conto corrente. Per aprire il conto è disponibile il link qui di sotto.

L’apertura di SelfyConto di Banca Mediolanum può avvenire anche tramite SPID, per velocizzare la procedura di autenticazione da parte dell’utente. Si tratta di un sistema semplicissimo per confermare la propria identità e iniziare ad utilizzare subito il conto.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.