Apple Watch Series 9: qui è al MIGLIOR PREZZO (-80€)

Approfitta del miglior prezzo di sempre e metti al polso Apple Watch Series 9. In questo momento, l’orologio della mela morsicata è proposto in sconto di 80 euro da Amazon, con disponibilità immediata e spedizione gratuita a domicilio in un solo giorno. Un affare imperdibile per chi stava aspettando l’offerta giusta per acquistarlo risparmiando.

Amazon taglia il prezzo di Apple Watch Series 9

Si tratta della versione GPS dotata di cassa in alluminio da 45 mm e con il cinturino Sport. Dalla sua ha punti di forza come le tante caratteristiche avanzate della piattaforma watchOS per il monitoraggio dell’attività fisica e della salute, il display Retina always-on, la resistenza all’acqua con certificazione IP6X, il potente chip S9 integrato, il supporto all’interazione mediante doppio tap (senza nemmeno toccare schermo o pulsanti), le funzionalità Rilevamento incidenti e Rilevamento cadute per la sicurezza di chi lo indossa e molto altro ancora. Puoi scegliere tra diverse colorazioni: la (PRODUCT)RED visibile qui sotto, Argento/Blu tempesta, Galassia come nell’immagine di apertura, Rosa/Rosa confetto oppure Mezzanotte come nella foto più avanti nell’articolo.

Grazie allo sconto di 80 euro applicato oggi in automatico da Amazon puoi acquistare Apple Watch Series 9 al prezzo minimo storico di 419 euro invece di 489 euro come da listino. Non sappiamo fino a quando durerà l’offerta: se sei interessato, il consiglio è di approfittarne mettendolo subito nel carrello.

Come già scritto, la disponibilità è immediata e l’e-commerce assicura la consegna gratuita a domicilio in un solo giorno per chi effettua l’ordine ora. Scegli tra le colorazioni (PRODUCT)RED, Argento/Blu tempesta, Galassia, Rosa/Rosa confetto e Mezzanotte.