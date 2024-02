Il MIGLIOR PREZZO di sempre per l'ottimo Mini PC di Teclast

Non è un caso che Teclast N20 sia uno dei Mini PC più desiderati di questo momento: oggi lo trovi al suo prezzo minimo storico, grazie a un’offerta su Amazon davvero imperdibile. Per approfittarne e metterlo subito sulla tua scrivania non devi far altro che attivare il coupon dedicato. Passiamo in rassegna i suoi punti di forza, partendo dal comparto hardware.

Teclast N20: il Mini PC al prezzo minimo storico

Le specifiche tecniche integrate lo rendono adatto anche alla produttività, senza compromessi per quanto riguarda le prestazioni. Eccole: processore Intel Celeron N5090, GPU Intel UHD Graphics, 16 GB di RAM DDR4, SSD PCIe da 512 GB per l’archiviazione dei dati, moduli Wi-Fi 6 e Bluetooth 5.0 per la connettività wireless. Per saperne di più rimandiamo alla scheda del prodotto.

Il sistema operativo preinstallato è Windows 11 Pro con licenza Microsoft, ma volendo è possibile scegliere una distribuzione Linux. Come si legge nella descrizione completa, ecco le porte presenti sul case: quattro USB 3.2 Type-A, una Type-C, slot Ethernet, jack audio e uscite video HDMI per il collegamento di tre monitor con risoluzione fino al 4K. Le dimensioni sono pari a 11,7×11,7×4,1 centimetri, mentre il peso si attesta a 412 grammi.

Al prezzo finale di soli 157 euro, il più basso di sempre, Teclast N20 è la miglior scelta per chi cerca un Mini PC completo e versatile, per il lavoro, lo studio o l’intrattenimento nel tempo libero. Per sbloccare il forte sconto è sufficiente attivare il coupon dedicato su Amazon.

Segnaliamo infine che l’e-commerce assicura la consegna gratuita in un massimo di due giorni a chi effettua subito l’ordine. Nella confezione è incluso il supporto VESA per l’eventuale montaggio dietro al monitor, oltre all’alimentatore e al manuale con le istruzioni.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.