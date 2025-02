Migliora il flusso di lavoro della tua azienda con questo strumento indispensabile

Le web agency così come gli studi di design si trovano spesso a lavorare con più clienti su diversi progetti dovendo gestire una grande quantità di file, ma soprattutto la loro riservatezza. La praticità d’accesso ai file non può prescindere dalla loro sicurezza, evitando che persone fuori dal team di lavoro vi entrino in possesso. Per semplificare il flusso di lavoro in maniera sicura ma altrettanto veloce è possibile ricorrere a InternXT che nei suoi piani business mette a disposizione una serie di funzionalità particolarmente utili a questo scopo.

Come InternXT aiuta i professionisti nel loro lavoro

Il lavoro delle web agency e degli studi di design si basa sulla creazione di bozze che devono condividere sia internamente con gli altri collaboratori del proprio team, sia esternamente verso il cliente che li deve visionare, revisionare e approvare. Fare tutto tramite e-mail rallenta il flusso di lavoro oltre a scontrarsi con i limiti imposti dagli account di posta elettronica che non consentono di inviare file di grandi dimensioni.

Ecco quindi che un servizio di cloud storage professionale come quello di InternXT può rivelarsi estremamente risolutivo. Con InternXT, infatti, non solo si ha uno spazio di archiviazione capiente nel quale salvare i vari file e progetti, ma si possono anche generare link temporanei protetti da password e condividere cartelle criptate inaccessibili a chiunque non abbia le credenziali d’accesso.

Inoltre InternXT prevede la sincronizzazione automatica multi-dispositivo tramite la quale non avere salvati sui propri device tutti i file, ma poterli avere sempre aggiornati in qualsiasi momento. Quando si lavora in ufficio, da casa in smart working o presso la sede del cliente, non è necessario avere l’archivio fisico a disposizione; basta accedere all’archivio in cloud e avere i file e i documenti pronti per lavorare.

I piani InternXT riservati ai professionisti sono quello Standard (in promozione a 24€ invece che 79,99€) e Pro (in promozione a 30€ invece che 99,99€).