Migliora il tuo sito web con l'AI da subito grazie a Notion

Tra i diversi vantaggi legati all’utilizzo dell’intelligenza artificiale vi è anche il miglioramento immediato di un sito web che stenta a decollare su Google. Nel caso specifico, l’AI non solo è di aiuto ad incrementare la produzione di nuovi articoli, ma può trasformarsi anche nella più valida alleata per la creazione di testi che aiutino realmente i propri lettori, favorendo così il posizionamento nella SERP e conversioni/guadagni maggiori.

Una delle piattaforme di riferimento per i blogger e per tutti coloro che scrivono testi o documenti è Notion, un’app che mette a disposizione delle persone iscritte un workspace ricco di funzionalità utili per i freelance (disponibile anche gratuitamente con l’account Free). Al fine poi di incrementare ulteriormente la produttività, la piattaforma in questione integra Notion AI, uno strumento di intelligenza artificiale che si pone come una vera e propria alternativa a ChatGPT.

Come migliorare un sito web con Notion AI

Un caso d’uso di Notion AI è la creazione di contenuti pertinenti per il proprio sito web. Il tool di intelligenza artificiale generativa della piattaforma Notion non solo è utile per ottimizzare i tempi di scrittura degli articoli e aumentare così la produttività, ma anche per migliorare in modo sensibile la qualità stessa dei contenuti, rendendoli più accattivanti e allo stesso tempo utili per chi li legge.

Un titolare di un sito web che parla di tecnologia può ad esempio utilizzare Notion AI per:

generare nuove idee : suggerimenti su titoli, argomenti e temi originali;

: suggerimenti su titoli, argomenti e temi originali; realizzare bozze : creazione di una prima bozza basata sulla propria richiesta, andando così a velocizzare il processo di scrittura;

: creazione di una prima bozza basata sulla propria richiesta, andando così a velocizzare il processo di scrittura; migliorare il testo : riscrittura di una o più porzioni di testo con l’obiettivo di rendere la lettura più fluida e chiara;

: riscrittura di una o più porzioni di testo con l’obiettivo di rendere la lettura più fluida e chiara; correggere la grammatica: perfezionamento del testo prima della pubblicazione.

Notion è disponibile gratis tramite l’account Free. Per incrementare poi la produttività, si può aggiungere Notion AI a partire da 7,50 euro al mese.