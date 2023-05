Migliora il tuo WiFi con soli 12€ grazie a questa offerta

Il WiFi è ormai indispensabile per la nostra vita quotidiana, che si tratti di lavoro, studio o svago. Ma spesso la connessione non è uniforme in tutta la casa o l’ufficio, e ci sono zone dove il segnale è debole o inesistente. Questo può causare frustrazione, perdita di tempo e problemi di comunicazione. Per questo è importante migliorare la copertura del WiFi e garantire una connessione stabile e veloce in ogni angolo.

Se anche tu ti ritrovi in questa problematica, abbiamo la soluzione che fa per te: il ripetitore wireless TP-Link MW300RE, disponibile su Amazon a soli 12,74 euro invece di 19,90 euro, con uno sconto del 36%.

Ripetitore WiFi TP-Link: addio problemi al WiFi

Il ripetitore wireless TP-Link MW300RE è un dispositivo che si collega al tuo router WiFi e ne amplifica il segnale nelle aree dove la connessione è debole o assente. Basta premere il tasto WPS del router e il tasto Range Extender del ripetitore per configurarlo in pochi minuti. Puoi poi spostare il ripetitore dove vuoi, grazie al design compatto e alla presa integrata.

La periferica supporta lo standard WiFi N e offre una velocità fino a 300Mbps, ideale per lo streaming video e i giochi online. Ha tre antenne esterne con tecnologia MIMO che garantiscono una connessione stabile e potente.

Presente una porta Ethernet per connettere via cavo i dispositivi che non hanno il WiFi, come le console o le smart TV. Inoltre, puoi gestire facilmente le impostazioni del ripetitore tramite l’app TP-Link Tether, disponibile per Android e iOS.

Non perdere la possibilità di migliorare la rete del tuo Wifi con questo accessorio pratico, facile da usare e soprattutto economico: su Amazon ti bastano 12 euro. Approfittane.

Questo articolo contiene link di affiliazione: acquisti o ordini effettuati tramite tali link permetteranno al nostro sito di ricevere una commissione. Le offerte potrebbero subire variazioni di prezzo dopo la pubblicazione.