Migliora il WiFi con questo ripetitore extender in sconto a 12 euro

Hai una casa grande con muri spessi ed hai difficoltà a far arrivare il segnale WiFi in maniera pulita in tutte le stanze? Risolvi facilmente con Mercusys TP-Link MW300RE, un ripetitore ed extender WiFi che oggi puoi acquistare su Amazon a soli 11,99 euro. Si installa facilmente e potenzia la copertura WiFi in un attimo, risolvendoti ogni problema.

Mercusys TP-Link MW300RE: così risolvi i problemi del WiFi

Mercusys TP-Link MW300RE ti permetterà di non avere limiti con il segnale del tuo WiFi.

Con una velocità single band fino a 300 Mbps, il Mercusys MW300RE estende il segnale in quelle aree difficili da raggiungere, rendendolo ideale per streaming, gaming online o la semplice navigazione internet. La tecnologia MIMO e le tre antenne esterne garantiscono una connessione più stabile e potente rispetto ai comuni extender: avrai un segnale perfetto in ogni angolo della casa.

Configurarlo è altrettanto semplice: con due tocchi puoi impostarlo e con il comodo pulsante WPS avere una installazione ancora più rapida. Il LED multicolore integrato ti aiuterà a scegliere la posizione migliore in modo che l’estensione del segnale sia perfetta.

Il design a parete, infine, lo rende del resto facile da posizionare ovunque serva senza occupare spazio inutile o risultare brutto alla vista. Per soli 11,99 euro risolvi uno dei problemi più comuni: assicurati un WiFi perfetto con Mercusys TP-Link MW300RE.