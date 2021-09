Migliora le performance della tua attività online con i moduli personalizzati

Se hai una qualsiasi attività online, come un sito di e-commerce, senza dubbio i moduli rappresentano una parte integrante della struttura. Per questo oggi vogliamo proporti un piano estremamente conveniente per la creazione dei tuoi moduli personalizzati: 123 Form Builder.

123 Form Builder generatore di moduli: caratteristiche

Si tratta di una delle migliori piattaforme per la creazione e gestione dei form per siti internet, adottata da aziende come Toyota, HILTI o Vodafone. Questo perché offre infinite possibilità ed integrazioni, abbinate a un’interfaccia semplice e intuitiva. Innanzitutto, Form Builder permette di creare qualsiasi tipo di modulo da inserire nel sito, come moduli di registrazione ed accesso, di pagamento, di contatto o di raccolta. Naturalmente ogni singola casella può essere personalizzata, così come la formattazione e lo sfondo, per realizzare form unici e identificativi della tua attività. Le integrazioni con i maggiori servizi online come PayPal, DropBox, Google Drive, WordPress o MailChimp faranno il resto. Raccogliere dati, tenere informati gli utenti o ricevere pagamenti non sarà un problema, generando un flusso di lavoro costante e senza ostacoli.

Una delle caratteristiche distintive di 123 Form Builder però è l’utilizzo della logica condizionale, un vantaggio enorme per le attività commerciali. Attraverso l’utilizzo di questa, è possibile creare esperienze personalizzate per ogni singolo utente/cliente. Basterà generare un modulo di sondaggio, ad esempio, al termine del quale l’utente verrà reindirizzato ad una sezione specifica in base alle risposte date. In maniera analoga è possibile fornire una serie di prodotti suggeriti dedicati alla persona, in base alle sue preferenze, in modo da ottimizzare le vendite puntando direttamente sui prodotti con maggiori potenzialità di acquisto. Insomma, elencare tutte i vantaggi di questo generatore di moduli richiederebbe davvero pagine e pagine. Ciò che possiamo dire è che senza dubbio fornisce una marcia in più, ideale per ottimizzare l’utilizzo del sito da parte degli utenti ed aumentare il traffico.

Grazie ad uno sconto di ben 48 euro è possibile acquistare il piano individuale a soli 18,99 euro al mese per il primo anno direttamente dal sito di 123 Form Builder.