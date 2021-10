Migliora le prestazioni del PC fino al 200% con Advanced SystemCare 15 PRO

Ottenere il massimo dal proprio hardware può risultare difficile, soprattutto quando ci si approccia a Windows. Tuttavia, esiste una soluzione semplice ed efficace per migliorare sensibilmente le prestazioni del tuo PC: Advanced SystemCare 15 PRO di IObit, oggi scontato del 35%.

Advanced SystemCare 15 PRO: caratteristiche

Il software di IObit rappresenta la strada migliore per ottimizzare il tuo sistema Windows nell’immediato, con prestazioni costanti nel tempo. Il programma, infatti, non si limita a velocizzare il sistema solo subito, ma previene i fastidiosi rallentamenti dovuti all’utilizzo del PC. Quest’ultimo è invaso, soprattutto dopo un lungo periodo, di file inutili rimasti in memoria a causa di installazioni, disinstallazioni e navigazione. Inevitabilmente questi, oltre ad occupare una notevole quantità di spazio, causano un rallentamento generale del sistema. Grazie alla scansione supportata dall’intelligenza artificiale, ASC riesce ad individuare ed eliminare definitivamente questi file. In sostanza un computer più veloce, ma anche più pulito sotto una costante manutenzione che non inficia assolutamente le prestazioni offerte dall’hardware.

Una delle funzioni più interessanti però, è la protezione della privacy. I browser, infatti, tengono traccia di tutto ciò che fai durante la navigazione. Allo stesso modo i siti sono la maggiore fonte di tracciamento, oltre che di pericolo a causa di virus e malware. ASC provvede quindi alla cancellazione automatica di ogni traccia online, bloccando gli accessi non attendibili così da prevenire il furto di dati sensibili e le infezioni da virus. Parlando numeri alla mano, la proposta di IObit riesce ad offrire prestazioni fino al 200% migliorate del computer con una navigazione più veloce fino al 300%. In sostanza, si tratta di uno strumento indispensabile per ottenere sempre il massimo dalla propria macchina.

Grazie ad uno sconto del 35%, il primo anno di abbonamento ad Advanced SystemCare 15 Pro può essere acquistato a soli 11,20 euro direttamente dal sito di IObit.