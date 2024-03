Migliora le prestazioni del tuo PC con Norton Computer Tune Up

Le prestazioni di un computer con il passare del tempo vanno incontro a un progressivo decadimento. È un fatto normale, ma questo non significa necessariamente dover cambiare il proprio PC.

Quando si verifica un problema, la maggior parte degli utenti conosce solo due strade: portare il dispositivo in assistenza, sostituirlo acquistandone uno nuovo. In realtà c’è anche una terza opzione, di gran lunga più economica e intelligente rispetto a quelle appena citate: Norton Computer Tune Up.

Norton Computer Tune Up è un servizio sviluppato dalla nota azienda di sicurezza informatica per ripristinare le prestazioni originali del PC in pochi minuti. Funziona sia su PC Windows che su Mac, offre un’assistenza sempre a disposizione e costa meno di un centro di riparazione specializzato.

Come funziona Norton Computer Tune Up

Il servizio Norton Computer Tune Up integra una tecnologia avanzata di accesso remoto, attraverso cui dei tecnici Norton certificati riescono a riparare il computer a distanza. Di solito la stragrande maggioranza degli interventi richiede poco più di 30 minuti: al termine, il proprietario del PC difettoso riceve un riepilogo dettagliato sulla riparazione eseguita.

I tecnici di Norton vanno a ottimizzare le impostazioni del computer per migliorare le prestazioni generali della macchina e la velocità di avvio del sistema operativo, restituendo un device di nuovo in grado di “correre” come nei primi mesi di vita. L’intervento include inoltre la pulizia della memoria e la rimozione dei file inutili, due operazioni che aiutano ad eseguire le app più velocemente e migliorare le performance del disco rigido.

Per poter funzionare, Norton Computer Tune Up richiede una connessione Internet ad alta velocità, PC Windows da XP SP3 o versione successiva, e Mac con a bordo macOS X 10.5 e versioni successive. Non funziona invece sui PC che montano come sistema operativo Windows 11 in modalità S e Windows in esecuzione su processore ARM.

I vantaggi

Perché scegliere Norton Computer Tune Up? Ecco tutta una serie di vantaggi del servizio progettato da Norton:

il computer torna come nuovo : i tecnici che operano da remoto ripristinano le prestazioni originali del PC, andando così a trasformare un dispositivo dato per finito in uno nuovo;

: i tecnici che operano da remoto ripristinano le prestazioni originali del PC, andando così a trasformare un dispositivo dato per finito in uno nuovo; evita l’acquisto oneroso di un nuovo computer : quando un PC smette di funzionare in maniera anomala il primo pensiero è quello di sostituirlo con uno nuovo, accettando malvolentieri l’idea di destinare un budget importante per l’acquisto di un nuovo dispositivo;

: quando un PC smette di funzionare in maniera anomala il primo pensiero è quello di sostituirlo con uno nuovo, accettando malvolentieri l’idea di destinare un budget importante per l’acquisto di un nuovo dispositivo; notevole risparmio rispetto alla riparazione in un centro specializzato : il costo del servizio è inferiore anche rispetto a quello richiesto da un centro di riparazione specializzato;

: il costo del servizio è inferiore anche rispetto a quello richiesto da un centro di riparazione specializzato; tempi rapidi: l’intervento di tecnici certificati Norton ha una durata media di circa mezz’ora, mentre portare il PC in assistenza presso un negozio fisico significa non poter usare il computer anche per più di un giorno.

Quanto costa

La licenza di Norton Computer Tune Up costa 39,99 euro. L’azienda chiarisce che si tratta di un servizio monouso e che va utilizzato entro 30 giorni dalla data di acquisto. Fruibile sia su Mac che PC Windows, è disponibile all’acquisto online su questa pagina del sito ufficiale.