Migliora le tue dirette grazie alla scheda di acquisizione 4K a meno di 15 euro

In questo articolo vogliamo suggerirti un accessorio piccolo, economico, ma estremamente utile in diverse circostanze. Si tratta della Scheda di Acquisizione KDF 4K, un dispositivo in grado di catturare video e audio da una fonte esterna e trasmettere il tutto direttamente al PC.

Scheda di acquisizione KDF 4K USB 3.0: caratteristiche tecniche

Si tratta di un piccolo box in alluminio, dalle dimensioni simili ad una pendrive, con un connettore USB 3.0 da collegare direttamente al PC. Il box possiede un ingresso HDMI a cui è possibile collegare qualsiasi fonte utilizzi questo standard, con una risoluzione massima di 4K. Potrai quindi catturare le tue sessioni di gioco su Play Station, Xbox o qualsiasi altra console domestica, piuttosto che la riproduzione di un lettore Blu-Ray. La scheda, infatti, è perfettamente compatibile con i maggiori software di broadcasting come OBS o XSplit. Ideale quindi per condividere le sessioni attraverso lo streaming su Twitch, YouTube o Facebook Live.

Naturalmente è possibile eseguire la medesima operazione anche con un secondo PC, soluzione utile soprattutto in caso di presentazioni. Il segnale in uscita raggiunge i 1080p a 60fps, garantendo la massima fluidità alla registrazione senza intaccare la qualità dell’immagine. Una delle feature più interessanti è senza dubbio la modalità plug and play. La scheda, infatti, non necessita di driver o software di terze parti, basterà collegarla alla porta USB e sarà pronta all’utilizzo. Con un peso di soli 30 grammi, garantisce la massima semplicità di trasporto, in modo da averla sempre con sé nella borsa o nello zaino. Ad un prezzo decisamente contenuto, otterrai uno strumento versatile per catturare qualsiasi attività tu voglia svolgere.

Grazie ad uno sconto del 20% la scheda può essere acquistata su Amazon a soli 14,44 euro.