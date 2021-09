Migliora velocità e fluidità del tuo PC portatile con l'SSD Maxtor

Come ormai noto gli SSD hanno rivoluzionato il settore dei computer, offrendo prestazioni nettamente superiori ai tradizionali hard disk magnetici. Per questo oggi vogliamo suggerirti il Maxtor Z1 da 240GB, perfetto per dare nuova linfa vitale ai computer più datati, o dare una forte spinta prestazionale a quelli più recenti.

SSD SATA III Maxtor Z1 240GB: caratteristiche tecniche

Gli SSD, infatti, hanno permesso di ricollocare moltissimi computer ritenuti ormai obsoleti, grazie alla velocità del sistema nettamente superiore dovuta alle memorie elettroniche. Il Maxtor in questione, è un classico SSD SATA III ideale soprattutto per i computer portatili. Le velocità offerte raggiungono i 540MB/s in lettura e i 425MB/s in scrittura, circa 6 volte superiori ad un tradizionale HDD. La capienza è di 240GB, sicuramente non tra le maggiori, ma più che sufficiente per il sistema operativo, le applicazioni da ufficio come il pacchetto Office, e un’enorme quantità di documenti. Si tratta di un’ottima soluzione per chi vuole un importante impatto positivo sulle prestazioni, con una spesa minima.

Ad accompagnare il disco ci sono ben due utility, scaricabili direttamente dal sito del produttore. La prima è DiscWizard, un comodo strumento per gestire lo spazio ed effettuare backup. Si tratta di un tool molto comodo soprattutto per la prima installazione, in modo da passare agevolmente i dati dal vecchio hard disk al nuovo SSD. Il secondo, invece, è SeaTools un software che permette di verificare lo stato del disco e rilevarne eventuali problemi. La durata stimata del disco è di ben 1.200.000 ore di funzionamento, ed è fornito con 3 anni di garanzia limitata.

Grazie ad uno sconto del 20%, lo Z1 di Maxtor è acquistabile su Amazon a soli 31,85 euro.