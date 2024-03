I migliori generatori di video AI

Gli strumenti di intelligenza artificiale, di vario tipo, offrono la possibilità di testare la qualità e la velocità dell’intelligenza artificiale attraverso la creazione di contenuti che superano di gran lunga ciò a cui gli utenti erano abituati. L’aspetto interessante di questa evoluzione, nonostante possa suscitare dubbi sulla reale efficacia o innovazione di una creazione, è sicuramente la possibilità di avvicinarsi a strumenti automatizzati e accessibili a tutti. Questi strumenti, come ad esempio i generatori di video AI che ora possono generare filmati, video con gli avatar e fornire altre risorse come modelli, voci fuori campo e montaggi automatizzati. L’aspetto più interessante è che tutto ciò è disponibile sia per la creazione di video professionali, per diverse iniziative aziendali, sia per scopi personali, a seconda delle esigenze. Accedendo al web, la disponibilità di questi strumenti è davvero vasta, ecco quindi i 10 migliori generatori e strumenti video AI.

Synthesia: l’avatar per i tuoi video

Synthesia è una piattaforma intuitiva che consente di trasformare script di testo e istruzioni in video, sfruttando gli avatar AI. Gli avatar, veri interpreti del video, sono disponibili in più di 140 varianti AI, personalizzabili e selezionabili in base al contesto del video, e sono in grado di generare audio in più di 120 lingue e voci. Oltre alle tecniche audio, con Synthesia è possibile personalizzare sfondi e colori del marchio, aggiungere musica alla colonna sonora e altri elementi audio, e inserire marcatori per creare semplici animazioni. Un punto di forza di questo strumento per la creazione di video risiede sicuramente nella sua facilità d’uso e nelle numerose funzionalità.

La qualità del video finale può variare notevolmente a seconda dell’obiettivo che si persegue. Nonostante la naturalezza e l’alta qualità, si tratta pur sempre di avatar ed è necessario trovare le combinazioni giuste tra aspetto e audio per rendere il video davvero unico. In ogni caso, Synthesia è sicuramente il supporto ideale per generare video velocemente anche gratuitamente. Tuttavia, per un utilizzo più complesso, è necessario sottoscrivere un piano a pagamento per accedere alle funzionalità extra oltre a quelle che sono le lingue e voci standard nel piano gratuito.

AI Studios la generazione di video per tutti

AI Studios di DeepBrain AI è uno strumento per la generazione di contenuti che converte il testo in video e l’audio in video, con un’attenzione particolare alla sintesi vocale. Quest’ultima richiede regolazioni manuali minime, rendendo AI Studios uno strumento sempre più automatico e completo per minimizzare lo sforzo nella realizzazione e modifica del video.

In pratica, gli utenti possono facilmente mixare l’audio e regolare toni, ritmo, pause e accenti per gli avatar IA, che riflettono meglio ciò che sembra naturale al loro pubblico. Infatti, AI Studios offre più di 100 avatar AI in più di 80 lingue e 200 voci, toni e accenti. Inoltre, fornisce oltre 100 modelli video predefiniti per il marketing, i social media e altre esigenze aziendali, e mostra compatibilità con script di testo e audio. Un altro aspetto apprezzabile di questo strumento è la possibilità di visualizzare e comprendere meglio l’uso della piattaforma grazie alle diverse presentazione sul sito ufficiale. Di base, AI Studios si posiziona come lo strumento idoneo per sfruttare l’intelligenza artificiale per la generazione dei video, sia per scopi professionali che personali. Dopo la prova iniziale gratuita, AI Studios è disponibile in tre opzioni di abbonamento, che variano nel costo e nei minuti di video mensili.

Pictory: i video per il content marketing

Pictory è uno strumento di intelligenza artificiale particolarmente adatto per i progetti video di content marketing e social media. Nello specifico, questa piattaforma è ottimizzata per la creazione di micro-contenuti, in quanto è progettata per generare automaticamente video brevi. Ciò consente agli utenti di ottenere più contenuti, coinvolgimento e portata da un singolo progetto.

Nonostante Pictory possa essere particolarmente indicato per una categoria specifica, può essere utilizzato da chiunque, risultando particolarmente utile per chi necessita di un formato video accessibile. Rispetto ad altri strumenti video, Pictory si distingue per le sue funzionalità di riepilogo, le trascrizioni AI e la narrazione vocale. Inoltre, offre opzioni di personalizzazione del branding. Per sfruttare tutte le funzionalità avanzate, sono disponibili due abbonamenti.

InVideo la piattaforma video AI completa

InVideo è una piattaforma AI completa, ideale per la realizzazione di video di qualsiasi genere, dalla generazione di script e avatar alla progettazione di presentazioni e all’editing video di YouTube. Dispone di una libreria di modelli molto ampia, con più di 6.000 modelli video, e offre formati adatti a tutte le esigenze, dalle pubblicità alle presentazioni, fino a YouTube, Instagram, video musicali e molto altro.

Questo rende InVideo uno strumento interessante, soprattutto per coloro che cercano un assistente AI per creare contenuti video su misura per piattaforme specifiche. Durante la generazione di un video, è possibile inserire un pubblico target, per ottenere un video finale in linea con le proprie esigenze. Per un utilizzo completo di tutte le funzionalità, come l’uso di tutti i modelli, è necessario sottoscrivere un abbonamento. Tuttavia, è possibile sfruttare l’accesso gratuito, sebbene con funzionalità limitate.

Lumen5: audio e voce fuori campo AI

Tra gli strumenti di generazione video AI, Lumen5 permette di generare una varietà di contenuti, dai video basati su testo a video derivati da blog di lunga durata e articoli di notizie. Il tutto con un’interfaccia intuitiva e una vasta gamma di strumenti, tra cui la modifica drag-and-drop, modelli e strumenti per i creatori, e la possibilità di generare automaticamente video da blog e feed RSS.

Lumen5 consente inoltre di caricare colori, caratteri e filigrane personalizzati, per ottenere un risultato sempre più accattivante e unico per ogni utente. Tra le funzionalità offerte da Lumen5, si trovano il riepilogo dei contenuti da blog a video, design video specifici, una libreria multimediale integrata per foto, video, audio e voce fuori campo AI, e la generazione video automatizzata da feed RSS. La versione gratuita di Lumen5 permette di creare fino a cinque video al mese senza alcun costo. Per un utilizzo più ampio, sono disponibili piani a pagamento che ampliano l’accesso e le funzionalità della piattaforma.

Elai il supporto per le aziende

Elai supera la semplice generazione di video, offrendo agli utenti aziendali la possibilità di beneficiare di funzionalità di storyboard e collaborazione, una vasta libreria di avatar in vari formati e un’API robusta accessibile a tutti i livelli di piano. Gli utenti possono utilizzare le chiavi API di Elai per la personalizzazione, la creazione di storie e la personalizzazione dei video.

L’API di personalizzazione semplifica la creazione di diverse versioni di un video; l’API Story consente di generare video da testo, HTML, argomento e URL; l’API video può essere utilizzata per realizzare personalizzazioni più avanzate, a condizione che il team abbia le competenze di sviluppo necessarie per utilizzare questo strumento. Per accedere a tutte queste funzionalità, è possibile sfruttare la prova gratuita con funzionalità limitate, oppure sottoscrivere un abbonamento a pagamento per accedere a tutte le funzionalità.

Colossyan: la generazione di video in collaborazione

Colossyan si distingue come uno strumento ideale per la realizzazione di progetti video in modo collaborativo. Questo implica che Colossyan consente agli amministratori di creare più spazi di lavoro per soddisfare le esigenze di diversi team e marchi. Grazie a un modello di spazio di lavoro, è possibile aggiungere nuovi utenti e modificare i ruoli e le autorizzazioni del team.

Oltre a questi strumenti di collaborazione, gli utenti hanno accesso a vari modelli di progetto predefiniti e possono salvare i propri modelli per un utilizzo futuro. Colossyan offre una prova gratuita limitata, oltre a tre diverse opzioni per il piano a pagamento. Queste variano in base alla durata dei video mensili e alle funzionalità accessibili, permettendo agli utenti di scegliere l’opzione più adatta alle loro esigenze.

Hour One Video AI in un click

Hour One è uno strumento per la generazione di video che si distingue per la sua semplicità e praticità d’uso. Offre più di 100 lingue con 200 voci impostate per includere accenti, pause e pronunce realistici. Questo strumento si rivela molto valido e professionale a livello di qualità della voce AI, con un suono naturale e un’alta credibilità.

Tra le caratteristiche principali e distintive di Hour One, si può citare la possibilità di utilizzare modelli di progetto 3D e l’accesso a una famiglia di strumenti AI Wizard. Questi ultimi si basano su ChatGPT per aiutare gli utenti a creare video, script e traduzioni più intelligenti e scalabili. Il piano gratuito di Hour One permette di creare fino a tre minuti di video al mese. Per sbloccare più minuti su Hour One, è necessario sottoscrivere uno degli abbonamenti disponibili.

Visla dalla generazione all’editing video con l’AI

Visla offre una vasta gamma di strumenti per la creazione e la modifica di video, tra cui soluzioni di registrazione in-app e la possibilità di accedere sia alle funzionalità di registrazione dello schermo che di quelle video. Presenta strumenti di registrazione in-app, come la registrazione di schermate e riunioni, teleprompter, registratore di passi e registrazione multi-camera. Inoltre, offre il taglio automatico per parole di riempimento e altre modifiche necessarie per un audio ottimale.

Rispetto ad altri strumenti video AI, Visla si distingue per l’offerta di uno dei piani gratuiti con meno limitazioni. Infatti, consente di generare 50 minuti di video al mese, offre 10 GB di spazio di archiviazione, tre ore di trascrizione mensile e registrazioni e caricamenti illimitati. Questo rende Visla un’opzione di grande valore, soprattutto se si considera il rapporto qualità-prezzo.

Fliki : il migliore per la qualità vocale e audio

Fliki si distingue per la sua interfaccia intuitiva, che permette anche ai principianti del videomaking di creare scene, aggiungere livelli e regolare i parametri audio, il tutto con il supporto dell’AI. L’attenzione è posta sulla qualità vocale e audio, per un effetto realistico e tempestivo, a differenza di altri strumenti AI per i video.

Infatti, Fliki offre ai suoi utenti una vasta gamma di funzionalità vocali, tra cui voci fuori campo AI, clonazione vocale e un traduttore integrato. Tra le sue caratteristiche principali, spicca la possibilità di scegliere tra 75 lingue e più di 100 dialetti, oltre 1.300 voci “ultrarealistiche” e più di 2.000 voci standard, nonché la voce fuori campo AI e la clonazione della voce.La versione gratuita, pur presentando un limite di cinque minuti di video gratuiti al mese, permette di accedere a strumenti per la generazione di contenuti da testo a video, voci multilingue, diverse opzioni dialettali e un’ampia libreria di immagini. L’abbonamento a pagamento elimina i limiti mensili e permette di sfruttare appieno le potenzialità di Fliki per la generazione di video con una qualità vocale eccellente.

In conclusione, tra gli strumenti di video AI, Fliki si presenta come un supporto ideale per i principianti, grazie alla sua facilità d’uso e alla vasta gamma di funzionalità offerte.