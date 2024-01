I 6 migliori strumenti AI per trasformare un testo in video

L’intelligenza artificiale rappresenta un significativo progresso nel rendere la creatività e le idee sempre più tangibili, anche per operazioni complesse che richiederebbero tempo e competenze specifiche. In particolare, è ora possibile trasformare le proprie idee scritte in video grazie alla potenza dell’intelligenza artificiale. Per rendere reale tutto questo è necessario conoscere gli strumenti AI adatti. Ecco, quindi, una panoramica dettagliata dei sei migliori strumenti di intelligenza artificiale per creare video professionali a partire da un testo.

L’AI dalla parte della creatività

L’evoluzione dell’intelligenza artificiale solleva quotidianamente dubbi e perplessità, alimentando il timore che possa evolvere in una direzione negativa. Nella realtà, è importante sottolineare che gli strumenti di intelligenza artificiale, come quelli per la generazione di video, sono stati sviluppati con l’obiettivo di accelerare processi che possono risultare noiosi, lunghi, complessi e costosi. Di base, gli strumenti non mirano a sostituire l’importanza del lavoro umano o la professionalità delle figure specializzate nella creazione, modifica ed editing di video, ma piuttosto a potenziare e semplificare tali processi.

Infatti, per un utilizzo efficace, l’intelligenza artificiale richiede una consapevolezza nell’impiego e nella realizzazione di specifici progetti, che possono riguardare la generazione di testo, video, immagini o altro. Un errore comune è affidarsi a piattaforme non adatte a una determinata azione e generalizzare le capacità di uno strumento intelligente. Sebbene esistano strumenti di intelligenza artificiale in grado di svolgere molteplici azioni, ciò non implica che possano produrre risultati ottimali e professionali per tutti gli scopi. Pertanto, esistono strumenti specifici per la generazione di video professionali, ideali per garantire risultati di alta qualità.

Runway l’editing video AI

Per iniziare, Runway si distingue come uno dei principali strumenti di intelligenza artificiale per generare video da un testo. Nella sua interfaccia presenta oltre 30 funzionalità di intelligenza artificiale dedicate all’editing video. Anche se l’attenzione ricade sulla funzionalità Gen-2, in quanto consente la creazione di video innovativi da testo o immagini, con una descrizione fino a 280 caratteri.

Ma nel dettaglio, le caratteristiche di Runway sono moltissime, è possibile sfruttare i suggerimenti automatici, l’opzione per caricare un’immagine come riferimento, diverse anteprime tra cui scegliere prima di generare un video e una panoramica degli avatar, delle lingue e delle voci. Anche se è importante precisare che Runway non dispone della conversione da testo a voce ma consente di caricare file audio da PC. Infatti, per sfruttare tutte le funzionalità presenti è possibile procedere sul sito ufficiale. Per testarne le capacità, la piattaforma offre una prova gratuita che permette di generare solo tre progetti, altrimenti è necessario sottoscrivere un abbonamento a pagamento.

Synthesia il supporto leader per i video

Synthesia è un leader mondiale nella generazione di video, che consente di creare video con presentatori AI a partire da un testo. La piattaforma offre più di 60 modelli video e permette di scegliere tra oltre 140 avatar AI, capaci di pronunciare il testo in più di 120 lingue e accenti. Questo strumento, con le sue numerose opzioni per gestire avatar AI, è ideale per la creazione di video di formazione, dimostrativi e di marketing del prodotto.

Inoltre, Synthesia offre opzioni che rendono il video ancora più professionale e realistico, tra cui l’opzione per creare un avatar personalizzato, aggiungere micro gesti e scrivere script assistiti dall’intelligenza artificiale. Ma la piattaforma è in continua evoluzione, e lavora ogni giorno per rendere gli avatar sempre più realistici e per espandere la gamma di voci disponibili, compresi vari accenti. Il sito ufficiale di Synthesia offre la possibilità di provare una demo gratuita, dopodiché è possibile scegliere tra diversi piani a pagamento, a seconda delle esigenze e delle funzionalità che si desidera sfruttare.

D-ID: il tuo video da un testo

Per comprendere appieno gli strumenti ideali per generare un video da un testo, è importante considerare D-ID. Uno strumento che si distingue dagli altri, che si concentrano più sulla generazione di video da testo utilizzando avatar AI, in quanto offre anche la possibilità di creare video da immagini fisse di volti. Una caratteristica innovativa che permette di creare video unici anche a partire da foto statiche, per un effetto realistico e innovativo. In particolare, è possibile caricare un’immagine fissa frontale e lo strumento la trasformerà in un avatar AI che pronuncia le parole desiderate.

Inoltre, creando video con D-ID, è possibile usufruire di una varietà di avatar in 19 lingue e accenti, che permettono di personalizzare il video in modo che sembri realistico quando gli avatar sono statici. Tuttavia, il problema principale si riscontra durante il movimento: non sempre la realizzazione risulta naturale e l’effetto degli avatar in movimento non è sempre dei migliori. Per provare D-ID, è disponibile una demo gratuita che permette di generare un totale di 5 minuti di video. Successivamente, sono disponibili diversi piani a pagamento che variano per la disponibilità di funzioni e il limite di tempo per video.

HeyGen text-to-video

HeyGen è un altro generatore di video basato sull’intelligenza artificiale, ideale per creare video coinvolgenti e professionali. HeyGen si rivela particolarmente utile nel settore del marketing, ma è anche perfetto per la creazione di video destinati a corsi di formazione. Utilizzare HeyGen significa accedere a una vasta gamma di funzionalità che coprono le caratteristiche principali ricercate quando si cerca di generare un video con l’AI.

Su HeyGen sono disponibili più di 40 lingue e più di 117 presentatori AI, alcuni dei quali è possibile modificare anche gli abiti. Ma le funzionalità di HeyGen non si fermano qui. La piattaforma offre la possibilità di creare un avatar completamente personalizzato, grazie a opzioni che permettono di configurare l’aspetto dell’avatar, anche utilizzando una proprio foto personale. Infatti, è possibile caricare una propria foto e sostituire il volto con quello di un avatar AI esistente.

Elai.io per avatar personalizzati

Tra i nomi meno noti, ma altrettanto validi e performanti nel campo dei generatori di video basati sull’intelligenza artificiale, si trova Elai.io. La piattaforma che consente di realizzare video con presentatori AI direttamente dal browser. Elai.io offre una vasta gamma di funzionalità e un’ampia accessibilità, grazie alla possibilità di lavorare con più di 65 lingue e oltre 25 avatar disponibili.

Come altri strumenti, anche Elai.io permette di personalizzare l’avatar. In questo caso, è possibile scegliere l’ambientazione che meglio si adatta alle proprie esigenze. Tra le opzioni disponibili, è possibile trovare:

Avatar selfie;

Avatar in studio;

Avatar fotografico;

Mascotte animata, basata sull’illustrazione di una mascotte.

È possibile testare Elai.io attraverso una demo gratuita che permette di generare un minuto di video. Successivamente, sono disponibili diversi piani tariffari, che variano in base alle funzionalità disponibili e al limite di tempo per video. La diversità di abbonamenti permette di scegliere l’opzione che meglio si adatta alle proprie esigenze.

Pictory video AI in un click

Nell’ambito della creazione di video lunghi e complessi, Pictory si rivela lo strumento ideale. Lo strumento è stato progettato per condensare facilmente contenuti estesi e produrre video brandizzati accattivanti. Il successo di questa applicazione non risiede negli avatar, che non sono presenti, ma nella vasta gamma di risorse stock disponibili, tra cui immagini, musica e video. Inoltre, Pictory risulta particolarmente utile anche per la trasformazione fluida di post di blog, articoli e documenti basati su testo in video avvincenti.

La facilità d’uso di Pictory lo rende ideale anche per i principianti che non hanno eccessive conoscenze nell’editing video. Infine, la piattaforma è in grado di convertire facilmente documenti basati su testo, selezionando automaticamente le scene e abbinandole perfettamente alle immagini, con un solo click grazie all’AI.