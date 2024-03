I migliori generatori di immagini AI nel 2024

Il web, una vetrina in continua evoluzione, è recentemente diventato un palcoscenico per immagini innovative, fantasiose e futuristiche, realizzabili grazie all’intelligenza artificiale. I diversi generatori di immagini AI sono capaci di trasformare semplici istruzioni testuali in immagini di qualsiasi tipo. Questa nuova forma d’arte, alimentata dall’intelligenza artificiale, sta ridefinendo i confini dell’espressione artistica, portando l’arte e la creatività a un livello completamente nuovo. L’intelligenza artificiale non solo fornisce supporto a utenti di tutte le categorie, inclusi i professionisti, ma facilita e velocizza anche la realizzazione di idee e progetti. Infatti, al posto, o in supporto, a quelli che sono i strumenti più classici, ma costosi e di difficile utilizzo, è possibile sfruttare l’AI e le numerose risorse disponibili sul web anche per creare loghi, icone, materiale promozionale e persino modelli e animazioni 3D. Sebbene la posizione dell’arte digitale nel commercio e nel web sia ancora complessa, è fondamentale conoscere e saper utilizzare i migliori strumenti basati sull’intelligenza artificiale, accessibili anche ai principianti, attualmente disponibili sul mercato.

Come funzionano i generatori di immagini AI

I generatori di immagini basati sull’intelligenza artificiale utilizzano un algoritmo addestrato su un vasto set di dati di immagini e descrizioni di testo. Tutto questo permette all’IA di comprendere le relazioni tra parole e immagini. Il processo comprende una serie di analisi ed elaborazioni da parte dell’IA per identificare i concetti visivi nel testo e generare un’immagine il più possibile simile alla richiesta dell’utente. Nonostante esistano strumenti professionali per la realizzazione di immagini, i generatori AI offrono un’alternativa più veloce, facile e accessibile a tutti, sia gratuitamente che a pagamento.

Tuttavia, creare un’immagine ideale con l’intelligenza artificiale può sembrare banale, ma in realtà richiede uno studio del testo inserito e una sperimentazione dello strumento. Inoltre, non esiste una bacchetta magica per ottenere l’immagine perfetta, infatti è necessario inserire un prompt chiaro e conciso, sperimentare con i diversi strumenti e fare più test prima di ottenere degli ottimi risultati. Inoltre, ogni strumento ha le sue peculiarità e può generare immagini con una qualità o un’efficienza diversa. Per questo, a seconda dello strumento, è possibile utilizzare funzionalità più avanzate, come il controllo della composizione o la regolazione del colore.

DALL·E 3 l’arte in un click

Ci sono moltissimi generatori di immagini e ogni giorno emergono nuove funzionalità nel mondo dell’intelligenza artificiale. Per quanto riguarda le immagini, un punto di partenza è sicuramente DALL-E 3, il prodigio artistico dell’intelligenza artificiale. Uno strumento completo che permette di creare qualsiasi immagine, con qualsiasi stile, a partire da un input di testo.

Il suo facile utilizzo permette di sfruttare al meglio le capacità di questa intelligenza artificiale e la sua integrazione con chatGPT lo rende accessibile e pratico. Nella pratica, DALL-E offre ispirazioni anche per ambiti più professionali, come artisti e designer, in quanto è possibile esplorare concept art, illustrazioni e modelli unici. Inoltre, permette una creatività unica abbinata a una qualità professionale che spesso può essere difficile trovare nei strumenti dell’intelligenza artificiale. Tuttavia, per accedere a DALL-E 3 è necessario un abbonamento a pagamento. L’abbonamento a chatGPT Plus permette di accedere a tutte le funzionalità più avanzate e potenti della famiglia OpenAI. Tra le varie funzionalità, l’abbonamento fornisce anche l’accesso a DALL-E senza filigrane sulle immagini. Fortunatamente, è comunque possibile testare il generatore di immagini attraverso l’utilizzo di Copilot di Microsoft, sebbene con la limitazione di avere una filigrana sulla propria immagine.

MidJourney: per immagini AI professionali

Un altro generatore di immagini molto apprezzato dagli utenti è sicuramente la recente versione di MidJourney V6. Questo strumento offre una notevole rapidità nella generazione di immagini professionali e dettagliate, in grado di mettere in risalto tutti i dettagli e le piccole sfumature di un’immagine. Infatti, la precisione dell’immagine realizzata dall’intelligenza artificiale è ciò che l’utente ricerca per evitare qualcosa di troppo artefatto o surreale. La bellezza dell’intelligenza artificiale e della sua evoluzione è proprio questa: avvicinarsi sempre di più alla realtà.

MidJourney si rivela un valido supporto sia a livello professionale che personale. Riesce a sviluppare non solo ispirazioni artistiche generali, ma grazie al suo vasto potenziale nella generazione di immagini, si presenta come una valido supporto anche per i professionisti, come i designer. Inoltre, tra le altre note positive, MidJourney è uno strumento che permette un perfezionamento interattivo dei risultati, generando variazioni e offrendo la possibilità di modifica passo passo. Un passaggio, non scontato per l’intelligenza artificiale, risulta molto utile per velocizzare il processo di creazione. MidJourney si distingue anche per la sua accessibilità e un’interfaccia intuitiva, caratteristiche molto apprezzate dagli utenti. Tuttavia, per un utilizzo completo, è necessario un abbonamento a pagamento che può variare secondo il piano scelto e il periodo di utilizzo.

DreamStudio le sfumature dell’arte digitale

DreamStudio, creato da Stability AI, consente agli utenti di generare immagini AI utilizzando Stable Diffusion. Questo strumento è stato progettato per essere il più semplice e professionale possibile, offrendo accesso a chiunque voglia avvicinarsi all’intelligenza artificiale e alla generazione di immagini. Infatti, la natura open source e accessibile di DreamStudio attrae una vasta gamma di creatori.

Nell’effettivo DreamStudio permette la generazione di qualsiasi immagine, trasformando un input di testo in un’immagine di grande impatto visivo. Inoltre, DreamStudio offre esclusivi modelli Stable Diffusion, che consentono di creare immagini accattivanti. Non manca di certo la possibilità di testare diversi stili artistici, atmosfera ed estetica, per poi perfezionare la propria creazione regolando tutti quelli che sono i dettagli più specifici. Per fare tutto ciò è possibile sfruttare sia la versione gratuita, con un numero limitato di crediti e quindi di generazioni giornaliere, sia la versione a pagamento. Quest’ultima, attraverso piani specifici, permette di adattarsi a qualsiasi esigenza ed eliminare, a seconda del piano scelto, le limitazioni presenti su DreamStudio.

CanvaAI la progettazione grafica AI

Canva è una piattaforma abbondantemente utilizzata per realizzare diversi progetti in modo pratico e veloce. Ma la sua evoluzione, con l’intelligenza artificiale di Canva AI, la trasforma in una piattaforma versatile che combina un’interfaccia intuitiva con le nuove funzionalità dell’intelligenza artificiale. In questo caso, Canva AI permette agli utenti di andare oltre la progettazione manuale, che già di per sé era molto semplice, e amplia la possibilità di generare vari materiali visivi, da presentazioni e grafici a post sui social media, loghi e contenuti video, con il supporto dell’intelligenza artificiale e della sua velocità.

L’utilizzo di Canva AI è consigliato a tutti, sia ai professionisti e sia a coloro che vogliono avvicinarsi all’evoluzione della progettazione grafica con l’intelligenza artificiale. Andando poi più nel dettaglio, l’editor di foto Canva AI offre una gamma di funzionalità come Magic Edit, Magic Eraser, Background Remover e altro ancora. Con Magic Edit, è possibile trasformare le foto aggiungendo o sostituendo elementi nella propria immagine. Con Magic Eraser, è possibile rimuovere le distrazioni indesiderate dalle foto. Infine, Background Remover permette di rimuovere l’intero sfondo con un solo clic. Nella pratica, per l’utilizzo di Canva AI, sono disponibili diversi piani a pagamento che si adattano a seconda delle esigenze personali.

Image Creator di Microsoft Designer l’AI diretta su Edge

Image Creator di Microsoft Designer è uno degli strumenti più consigliati e utilizzati sul web. La sua praticità d’uso permette un approccio all’intelligenza artificiale veloce e pratico, anche per coloro che non sono professionisti del settore. Oltre a questo, è uno strumento completamente gratuito che facilita ulteriormente l’accesso.

Microsoft Designer genera immagini in modo rapido, partendo semplicemente da un input di testo. Permette di scoprire e scegliere tra diversi stili artistici, che possono variare dalla pittura al fotorealismo, e molto altro ancora. La velocità di utilizzo, collegata a Microsoft Edge, rende Image Creator di Microsoft Designer accessibile direttamente dal browser Edge in pochi secondi, in modo totalmente gratuito. Anche in questo caso, per accedere alle funzioni più avanzate, è necessario un abbonamento a pagamento che permette l’accesso a strumenti di progettazione più complessi. Questo può essere attivato attraverso un piano Microsoft 365 Personal o Family.

Adobe Photoshop Firefly il supporto AI a 360°

Tra gli altri strumenti è possibile nominare Adobe Firefly, che si rivela essere il supporto ideale per designer e creativi professionisti. Firefly è destinato a persone che già utilizzano ampiamente Photoshop e hanno familiarità con tecniche di editing avanzate. Anche se in realtà, sfruttando la modifica basata sull’intelligenza artificiale, Firefly permette a chiunque di creare immagini stupefacenti. Non mancano sicuramente le funzionalità avanzate come la rimozione di oggetti, la generazione di sfondo e la modifica basata sul contenuto.

Inoltre, la pagina ufficiale, ancor prima della generazione dell’immagine con l’AI, permette di navigare tra le immagini già create per trovare ispirazioni o ammirare la professionalità dello strumento. Per provare l’AI di Adobe, è necessario iscriversi e accedere su Adobe. Adobe permette di generare immagini senza nessun tipo di pagamento, ma per ottenere più generazioni e rimuovere le filigrane sulle immagini, è necessario procedere con un piano Premium.

NightCafé per creare arte con l’AI

NightCafé Creator si presenta come uno strumento accessibile e di facile utilizzo, che permette di realizzare immagini con l’intelligenza artificiale. È disponibile in una versione gratuita, oltre alla possibilità di accedere ai piani a pagamento.

Questo generatore di immagini permette di sperimentare la creazione artistica con l’intelligenza artificiale ed esplorare diversi stili artistici. Offre numerosi stili artistici, elementi di composizione di controllo e parametri di generazione, e si evolve costantemente con nuovi strumenti e funzionalità. Tra le altre note positive, NightCafé Creator ospita una comunità per condividere creazioni con altri, partecipare a sfide e ottenere feedback. Tuttavia, la versione gratuita impone un limite con dei crediti per generare le immagini, e a volte può produrre risultati imprevedibili o privi di senso. Per un risultato ottimale, come per ogni strumento AI, è necessario inserire il prompt adatto ed effettuare diverse prove. Per sfruttare a pieno le funzionalità di NightCafé, esistono abbonamenti che permettono di ridurre del tutto i limiti.

Shutterstock AI le immagini AI ad uso commerciale

Shutterstock è una piattaforma rinomata per la sua vasta collezione di immagini a uso commerciale. L’evoluzione con AI Image Generator offre un modo conveniente ed etico per accedere a immagini generate dall’intelligenza artificiale per uso commerciale.

La piattaforma permette di utilizzare un’interfaccia semplice con istruzioni chiare per generare immagini basate su istruzioni di testo. Offre diversi stili artistici, permette di regolare i dettagli e genera più variazioni per ogni prompt. Inoltre, l’integrazione con la libreria Shutterstock fornisce un facile accesso per sfogliare immagini simili all’interno della collezione. Attualmente, Shutterstock offre una prova gratuita di 5 giorni con 10 crediti per testare l’AI Image Generator. Successivamente, è necessario scegliere uno degli abbonamenti disponibili, a seconda delle esigenze e del numero di immagini necessarie.

Crayon il generatore di immagini AI semplice

Crayon è un generatore di immagini AI che permette a chiunque di testare le capacità AI e dare creare arte digitale, il tutto grazie con l’intelligenza artificiale. Oltre ad essere gratuito e facile da utilizzare, Crayon permette di generare immagini di vari stili e temi. Tra tutti i vantaggi, ciò che viene particolarmente apprezzato dagli utenti è l’interfaccia semplice con istruzioni chiare per la generazione di immagini.

Nella pratica, per quanto riguarda la generazione di immagini e l’inserimento dell’input di testo, Crayon permette di ottenere risultati validi e di navigare tra diversi stili artistici e parametri di regolazione per ottenere sempre più risultati ottimali. Ma non solo, oltre alle funzionalità già presenti, Crayon punta molto al miglioramento della piattaforma, presentando quindi aggiornamenti regolari e nuove funzionalità per migliorare le capacità della piattaforma. Tuttavia, la qualità non è sempre entusiasmante e può capitare di ritrovarsi con delle immagini generate dall’intelligenza artificiale di Crayon non del tutto perfette. Inoltre, è importante notare che le immagini generate non sono esenti da royalty e non possono essere utilizzate per scopi commerciali. L’utilizzo di Crayon si divide tra la prova gratuita e gli abbonamenti a pagamento.

Leonardo AI crea arte in tutti gli stili

Leonardo AI è una piattaforma ideale per i creatori di contenuti, in quanto i suoi modelli di intelligenza artificiale ottimizzati offrono diversi stili, rendendo la piattaforma adatta per applicazioni professionali grazie alle sue opzioni di personalizzazione. Nella pratica, è possibile sfruttare l’intelligenza artificiale di Leonardo AI per creare immagini con numerosi stili, tra cui fantasy, fantascienza, realismo, anime e altro ancora.

Inoltre, offre la possibilità di personalizzare il proprio lavoro, controllando elementi come la composizione, i colori e altri dettagli per perfezionare i risultati. Come generatore di immagini AI, Leonardo AI si distingue per la sua semplicità d’uso, anche in questo caso il piano gratuito è attivo, ma presenta dei limiti. Tuttavia, sono disponibili abbonamenti che permettono di accedere senza limitazioni e con funzionalità più avanzate a Leonardo AI. Infine, e non meno importante, le immagini generate con i piani a pagamento di Leonardo AI hanno licenze esenti da royalty per uso commerciale.

PlaygroundAI il supporto completo dalla progettazione all’edit

Infine, PlaygroundAI è un creatore di immagini AI online gratuito adatto a chiunque, sia per chi vuole testare la generazione di immagini con l’intelligenza artificiale, sia per il professionista che cerca un supporto più tecnico e professionale. Si presenta come una tela bianca tutta da dipingere, semplicemente inserendo un input di testo.

PlaygroundAI ha introdotto una funzionalità chiamata “Modifica di immagini miste”, che combina immagini reali e sintetiche per creare arte fantasiosa e fotorealistica. Genera diverse varianti di immagine per ciascun prompt, consentendo di scegliere quella migliore e velocizzando così il processo di realizzazione dell’immagine AI. Purtroppo, i limiti dell’intelligenza artificiale spesso si fanno sentire anche in PlaygroundAI. Mentre alcune immagini sono impressionanti, altre possono risultare sfocate, prive di senso o di dettagli. Tuttavia, vale la pena testare le capacità di PlaygroundAI, che è disponibile gratuitamente. Questo piano consente di creare fino a 500 immagini al giorno, con limitazioni su dimensioni dell’immagine, upscale, ripristini del volto, espansioni rapide e file canvas. Sono disponibili altri piani per sfruttare tutte le funzionalità di PlaygroundAI. In ogni caso, non esiste lo strumento AI perfetto: per trovare il proprio generatore di immagini, è necessario testare gli strumenti per trovare il proprio stile e l’interfaccia più adatta alle proprie esigenze.