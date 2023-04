Creare un logo velocemente sfruttando l’intelligenza artificiale

Per un’azienda o un blog avere un’identità digitale da subito riconoscibile è fondamentale, da qui l’importanza capitale del logo. Oggi giorno sono numerosi gli strumenti online che consentono di realizzarne uno in poco tempo, purtroppo però il risultato finale non sono è sempre quello desiderato. Una (doppia) soluzione arriva grazie all’intelligenza artificiale: oggi vedremo come creare un logo in pochi minuti sfruttando Brandmark.io e LogoAi.com, due piattaforme basate sull’AI di nuova generazione. Non sono richieste né competenze grafiche né tantomeno informatiche, il 99% del lavoro grava sulle spalle dell’intelligenza artificiale. Ma non indugiamo oltre in chiacchiere e scopriamo insieme come funziona.

Come creare un logo in pochi minuti con Brandmark.io

Brandmark.io è uno strumento online avanzato che aiuta a creare un logo professionale e unico per la propria attività. Oltre al logo è possibile realizzare anche biglietti da visita, icone per app e grafiche per i social. Una delle caratteristiche più importanti di Brandmark.io è la semplicità di utilizzo della piattaforma. Non c’è bisogno di scaricare un software né di essere esperti di grafica, basta solo fare un po’ di pratica con l’editor grafico proprietario e il gioco è fatto.

Per creare uno o più loghi con Brandmark.io occorre acquistare uno dei tre pacchetti disponibili: Basic (25 dollari una tantum), Designer (65 dollari una tantum) ed Enterprise (175 dollari una tantum). L’opzione Basic consente di scaricare il logo in formato PNG, il pacchetto Designer offre molti più strumenti tra cui un ampio set di loghi predefiniti, infine l’opzione Enterprise aggiunge fino a 10 concept originali creati dal team design di Brandmark.io.

Ecco la procedura per creare un logo velocemente con l’intelligenza artificiale del sito Brandmark:

Collegarsi alla home page di Brandmark.io. Premere sul pulsante Create my logo. Digitare il nome del brand. Scrivere le parole chiave che descrivono il brand. Scegliere un colore o uno stile da assegnare al logo. Attendere la creazione del logo. Nella nuova schermata compariranno numerosi loghi creati dall’intelligenza artificiale.

Una volta che l’AI avrà generato una lunga lista di esempi, si può scegliere se apportare delle modifiche, salvare il progetto, condividerlo sui social o tramite le app di messaggistica istantanea, oppure ancora acquistarlo, o meglio sottoscrivere uno dei tre pacchetti a pagamento ed eseguirne poi il download per poterlo usare per il proprio progetto personale.

Se si ha un semplice blog, il pacchetto Basic è più che sufficiente. Nel caso invece si abbia un’attività di piccole-medie dimensioni, si può prendere in considerazione l’acquisto di uno dei due pacchetti superiori, ossia Designer o Enterprise.

Come creare un logo in pochi minuti con LogoAi.com

LogoAi.com è una valida alternativa a Brandmark.io se si vuole creare un logo per un’azienda o un blog nel giro di pochi minuti. Anche in questo caso alla base del successo della piattaforma web c’è un motore di intelligenza artificiale istruito per realizzare loghi dal design unico e straordinario. Ad oggi LogoAi ha aiutato oltre 300 mila utenti a creare quasi 600 mila loghi.

Gli utenti di LogoAi hanno a disposizione una sezione dedicata interamente al proprio brand, in modo da ricevere suggerimenti personalizzati e sempre a tema con la filosofia del proprio progetto personale. Inoltre viene fornito tutto l’occorrente per la copertura social, come ad esempio le copertine delle pagine Facebook e Twitter insieme alle Storie Instagram.

Un’altra caratteristica fondamentale di LogoAi.com è la semplicità d’utilizzo della piattaforma. Questo si traduce in un’esperienza d’uso ai vertici della categoria, con gli utenti del sito che confermano come creare un logo con l’intelligenza artificiale di LogoAi sia un’operazione alla portata di tutti.

Disegnare un logo è gratuito, ma per poterlo scaricare (e usare) è necessario selezionare uno dei tre pacchetti a pagamento disponibili: Basic (29 dollari), Pro (59 dollari) e Brand (99 dollari). L’opzione Basic si rivolge principalmente a chi ha un blog o un’attività online con poche pretese. Difatti gli unici servizi a disposizione sono il download a una risoluzione massima 800x600px in formato PNG e l’editor grafico per apportare eventuali modifiche. Per un logo in alta risoluzione e un set di strumenti più ricco occorre invece rivolgersi ai pacchetti Pro e Brand.

Di seguito tutti i passaggi da seguire per la creazione di un logo con LogoAi.com:

Collegarsi alla home page di LogoAi. Selezionare Logo Maker per avviare la procedura di creazione del logo. Inserire il nome della propria attività e pigiare sul tasto Continue per proseguire. Selezionare il settore della propria attività. Scegliere lo schema di colori che più si avvicina al proprio brand. Selezionare lo stile del font desiderato. Attendere che l’intelligenza artificiale svolga il suo compito. Nella nuova schermata ecco comparire tutta una serie di loghi generati dall’AI in base alle informazioni fornite.

Ciascun logo può essere modificato tramite le opzioni:

Name (nome del brand)

Color (colori del logo)

Fonts (carattere usato per il logo)

Symbol (icone e simboli presenti nel logo)

Si procede infine con l’acquisto di uno dei tre pacchetti disponibili, in modo da poter eseguire il download del logo e usarlo per i propri progetti.

