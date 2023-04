Gli enormi passi in avanti compiuti dall’intelligenza artificiale si possono apprezzare anche nella creazione di immagini partendo da un semplice testo. Strumenti ad esempio come Canva e ChatGPT riescono a restituire risultati stupefacenti nel giro di pochi secondi. Basta digitare una frase di ciò che si desidera comporre e il gioco è fatto.

In questo nostro nuovo approfondimento spiegheremo come generare immagini uniche con Canva e ChatGPT, illustrando i passi da compiere per riuscirci. Le creazioni ottenute possono essere poi utilizzate per nuovi progetti personali o semplicemente condivise sui social oppure tramite le app di messaggistica istantanea per sorprendere familiari e amici.

Come creare immagini con Canva

Il primo strumento di cui ci serviremo è Canva. Per creare nuove immagini tramite il noto sito web di progettazione grafica è sufficiente avvalersi dell’AI Image Generator, un tool incluso nel piano gratuito e dunque accessibile a tutti.

Il funzionamento è molto semplice: tutto quello che occorre è digitare un testo con una descrizione precisa di ciò che si desidera riprodurre, una volta poi dato il comando di avviare l’elaborazione dell’immagine trascorrono pochi secondi per vedere il risultato finale. Di solito Canva propone fino a quattro/cinque esempi tra cui scegliere, naturalmente sta alla sensibilità di ognuno decidere quale sia l’immagine preferita.

Ecco, nel dettaglio, la procedura da seguire:

Accedere alla piattaforma Canva tramite le credenziali del proprio account.

Collegarsi alla pagina dello strumento AI Image Generator disponibile a questo indirizzo.

Premere sul pulsante Prova AI Image Generator.

Nel riquadro Da testo a immagine premere sul pulsante Genera immagini.

Nella nuova finestra che si apre selezionare Usa nel nuovo progetto se si è appena iniziato, oppure premere su Usa nel progetto esistente se si ha già un progetto a cui si sta lavorando.

Scegliere lo stile che si vuole adattare all’immagine. Le opzioni in primo piano disponibili sono Nessuno (predefinita), Cinematografico, Onirico, Foto, Anime retrò, Acquerello. Per visualizzare tutti gli stili è sufficiente invece premere su Mostra tutto.

Inoltre è possibile selezionare anche le proporzioni. Le opzioni disponibili sono Quadrato (attiva di default), Orizzontale e Verticale.

Fatto questo si può finalmente procedere con la descrizione dell’immagine che si vuole creare. Il campo testo è posizionato in alto a sinistra, sotto la frase “Usa la nuovissima tecnologia per creare tutte le immagini che puoi descrivere”. Per ottenere risultati migliori, il consiglio è di tradurre la frase dall’italiano all’inglese.

Ed ecco il risultato finale.

Come generare immagini con ChatGPT

Prima di tutto va fatta una premessa. Al momento ChatGPT non consente di generare immagini uniche digitando del semplice testo nella chat, ma è comunque in grado di fornire un output attraverso cui è possibile usare un servizio apposito come Midjourney.

Procediamo quindi per gradi, illustrando passo dopo passo le azioni da compiere per riuscire a creare immagini mai viste prima d’ora da nessun’altra parte. E tutto questo merito dell’intelligenza artificiale.

Accedere a ChatGPT con le credenziali del proprio account.

Chiedere a ChatGPT di scrivere un prompt per realizzare l’immagine che si ha in mente. Importante: la richiesta va inserita in lingua inglese.

Ora bisogna collegarsi a Midjourney, un’interfaccia di Discord che ha il compito di disegnare la richiesta impartita da ChatGPT. Il collegamento avviene tramite questa pagina, quindi premere su Join the Beta.

Cliccare sulla stanza newbies-* tramite la colonna di sinistra, sotto la voce Newcomer Rooms. Si tratta di una delle stanze riservate ai nuovi utenti per creare la loro immagine tramite il prompt ottenuto in precedenza da ChatGPT.

Digitare nel campo in fondo il comando /imagine e selezionare lo strumento corrispondente.

Copiare e incollare il prompt dalla chat precedente di ChatGPT.

Dopo pochi secondi si riceverà un messaggio diretto (con menzione) da parte del canale Discord di Midjourney con l’immagine richiesta.

Alcune cose importanti da sapere se è la prima volta che si usa Midjourney:

dopo l’invio della prima foto è obbligatorio accettare i termini d’uso della piattaforma (è successo premere sul bottone verde corrispondente);

Midjourney offre un periodo di prova gratuito limitato a circa 25 creazioni, dopodiché è necessario sottoscrivere un account a pagamento per continuare a usare il servizio;

in alcune giornate Midjourney potrebbe non essere in grado di accettare richieste da parte di account gratuiti, in tal caso si riceverà un messaggio in chat con l’invito a riprovare il giorno seguente.

AGGIORNAMENTO: dal 30 marzo 2023 Midjourney ha sospeso l’accesso gratuito al servizio dopo la diffusione di numerosi deepfake. Maggiori informazioni qui.

Conclusioni

Canva e ChatGPT sono due ottimi strumenti per generare immagini uniche partendo da una semplice descrizione (o prompt). Per immediatezza d’uso, Canva è senz’altro consigliato per chi è alle prime armi e vuole semplicemente testare le potenzialità dell’intelligenza artificiale. Con ChatGPT e Midjourney, invece, si accede ad un livello superiore: le immagini sono molto più realistiche e di maggiore impatto rispetto a quelle create con Canva. Tutto però ha un prezzo, dato che per usare Midjourney in maniera continuativa occorre sottoscrivere uno piani di abbonamento disponibili.