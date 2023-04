Crea un sito web in 30 secondi utilizzando l'intelligenza artificiale

Fino ad oggi la maggior parte delle persone era dell’idea che per la creazione di un sito web ci si dovesse affidare a un’agenzia o perlomeno a un professionista del settore. Gli ultimi passi in avanti compiuti dall’intelligenza artificiale hanno però contribuito a un’autentica rivoluzione anche in questo campo. Esistono infatti servizi che permettono a chiunque di creare un sito web in 30 secondi, sfruttando gli enormi progressi compiuti nell’AI.

Uno di questi è Durable, un moderno website builder che grazie alla collaborazione con OpenAI (la società di ChatGPT) e Unsplash (sito web di riferimento per la condivisione di immagini gratuite) offre la possibilità di realizzare gratuitamente un sito da zero in appena mezzo minuto. Vediamo insieme come funziona.

Come creare un sito web in 30 secondi con Durable

In pochi passaggi Durable consente di creare un sito web professionale con tanto di header, menu, footer e pagina contatti. Chiunque può provarlo gratuitamente per i primi 30 giorni, in seguito occorre scegliere tra il piano Start da 12$ al mese e il piano Business da 20$ al mese. Ecco i passaggi da seguire passo dopo passo nella creazione di un sito web con Durable e l’intelligenza artificiale.

Accedere a Durable

La prima cosa da fare è collegarsi alla pagina dedicata alla creazione del proprio sito e premere su Get Started per proseguire.

Scegliere posizione geografica e tipologia attività

Il secondo passaggio consiste nell’individuare la posizione geografica e la tipologia della propria attività. Le opzioni disponibili sono numerose, di conseguenza è più semplice scegliere la categoria che descrive meglio il tipo del proprio business. Una volta selezionato premere sul pulsante Next per proseguire.

Inserire il nome dell’attività

Lo step successivo richiede l’inserimento del nome della propria attività. Se si tratta di un nuovo progetto e non si hanno ancora le idee chiare su quale nome puntare, l’intelligenza artificiale su cui si fonda Durable può offrire un valido aiuto. Per sfruttare l’AI e ricevere così utili suggerimenti basta cliccare sul link See some suggestions.

Il sito web è pronto

Subito dopo l’intelligenza artificiale impiegherà 30 secondi, ma anche qualcosa di meno, per realizzare il sito web sulla base delle informazioni raccolte in precedenza. Al termine, comparirà il banner Your website is ready: per visualizzarlo è sufficiente premere sul pulsante See it.

Il nuovo sito web si presenta con un header accativante, quindi un blocco relativo alle testimonianze e a seguire i servizi principali dell’attività. Nella parte inferiore della home page una mappa creata con Mapbox e OpenStreetMap, un modulo Contatti, la storia dell’azienda e i riferimenti social.

Modificare il sito web con l’aiuto dell’AI

Se non si è soddisfatti della prima creazione o di uno dei blocchi, si può sempre continuare a fare affidamento sull’intelligenza artificiale per un nuovo intervento da zero. Per riuscirci basta spostare il puntatore del mouse su uno dei blocchi da sostituire e premere sul pulsante Regenerate section. L’operazione richiede solo un paio di secondi.

Registrare un account Durable

Per apportare ulteriori modifiche e personalizzare il proprio sito web, è necessario registrazione un nuovo account su durable.co. L’iscrizione è gratuita e può avvenire tramite l’accesso al proprio account Google oppure l’utilizzo di un indirizzo di posta elettronica valido.

L’iscrizione di un nuovo profilo dà accesso a tutta una serie di vantaggi, ad esempio le modifiche illimitate, un nome dominio personalizzato, i dati analitici del sito web, l’hosting del sito, gli strumenti SEO, immagini e icone stock e gli strumenti di modifica del sito. Tutta una serie di elementi che rende la registrazione di un account di per sé indispensabile.

Pubblicare sito web

Una volta che ci si iscrive, le possibilità di personalizzazione del sito sono molto più alte. Non manca nemmeno l’opportunità di pubblicare il sito web e di scegliere gratuitamente il nome del dominio. Quando ci si sente pronti, per mandare online il progetto bisogna fare clic sul pulsante Publish accanto al messaggio Publish your website and get a free custom domain name.

Piani a pagamento Durable

Nella nuova schermata che si apre ci si imbatte nei piani a pagamento di Durable. Infatti, anche se la scelta del nome dominio è gratuita, per poter pubblicare il sito web è necessario sottoscrivere uno dei due piani disponibili: Starter (12$ al mese) e Business (20$ al mese).

Nota: i prezzi si riferiscono alla fatturazione annuale. Scegliendo quella mensile i costini sono pari a 15$ al mese per il piano Starter e 25$ al mese per il piano Business.

Entrambi i piani a pagamento offrono l’hosting per il sito web, i dati analitici, il certificato SSL, l’accesso alle immagini stock gratuite e l’ottimizzazione SEO. Se si seleziona il piano Business, si ha poi accesso a una serie di vantaggi come i contatti illimitati, supporto prioritario e un numero infinito di promozioni pubblicitarie generate dall’intelligenza artificiale.

